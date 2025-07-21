Безкоштовна операція на катаракту: як отримати

Поступова втрата чіткості зору, тьмяні кольори та труднощі з читанням — такі симптоми катаракти знайомі мільйонам українців, особливо старшого віку. Багато хто роками відкладає лікування через високу вартість операції. Всупереч поширеній думці, операція з видалення катаракти разом зі штучним кришталиком є абсолютно безоплатною для українців.

Про це пише МОЗ. Ця можливість гарантована державою в межах “Програми медичних гарантій”.

Як це працює: гроші йдуть за пацієнтом

Програма медичних гарантій — це сучасний інструмент, що забезпечує українцям доступ до якісної медицини незалежно від місця проживання, реєстрації чи соціального статусу.

Принцип простий: держава в особі НСЗУ оплачує надані послуги безпосередньо тій лікарні, яку обрав пацієнт, за умови, що заклад має відповідний контракт. Це означає, що ви можете зробити операцію в будь-якому регіоні країни, де є контрактована лікарня.

— Операція з її видалення – ефективне й доступне рішення. Саме тому ми зробили все, щоб українці могли отримати цю допомогу безоплатно, — зазначає міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Що входить у безоплатний пакет

Пацієнт має право розраховувати на повний цикл медичної допомоги, який включає:

Консультацію лікаря-офтальмолога.

Усю необхідну передопераційну діагностику (аналізи, обстеження).

Безпосередньо саму операцію з видалення катаракти.

Імплантацію штучного кришталика (інтраокулярної лінзи), включно з вартістю самого імпланта.

Подальше післяопераційне спостереження та консультації.

Шлях до відновлення зору простий і починається з візиту до вашого сімейного лікаря. Пацієнту необхідно звернутися до нього та описати свої скарги на зір, на основі чого лікар сформує електронне направлення до лікаря-офтальмолога.

Маючи це направлення, пацієнт може самостійно або разом із сімейним лікарем обрати будь-який медичний заклад в Україні, що має договір з НСЗУ за напрямом Хірургія одного дня. Після цього залишається лише записатися на прийом до обраної лікарні, де і нададуть усю необхідну медичну допомогу абсолютно безоплатно.

Усі витрати на лікування, вартість яких для держави становить від 28 441 гривні, покриває Національна служба здоров’я України, тож для пацієнта послуга є на 100% безкоштовною.

Що робити, якщо у лікарні вимагають гроші

Міністерство охорони здоров’я України наголошує: вимагання будь-яких коштів за цю послугу є незаконним. На жаль, через скарги пацієнтів МОЗ було змушене провести окрему нараду з керівниками офтальмологічних відділень щодо неприпустимості таких дій.

Якщо ви зіткнулися з порушенням своїх прав або від вас вимагають оплату за операцію, лінзу чи будь-які інші послуги з гарантованого пакета, негайно повідомляйте про це:

До контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

На гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201.

Не дозволяйте хворобі забирати у вас яскравість світу, адже держава гарантує вам право бачити його чітко.

Раніше ми писали, як часто потрібно перевіряти зір.

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