Безкоштовна операція на катаракту: як отримати

Фото Pexels Поступова втрата чіткості зору, тьмяні кольори та труднощі з читанням — такі симптоми катаракти знайомі мільйонам українців, особливо старшого віку. Багато хто роками відкладає лікування через високу вартість операції. Всупереч поширеній думці, операція з видалення катаракти разом зі штучним кришталиком є абсолютно безоплатною для українців. Про це пише МОЗ. Ця можливість гарантована державою в межах “Програми медичних гарантій”. Як це працює: гроші йдуть за пацієнтом Програма медичних гарантій — це сучасний інструмент, що забезпечує українцям доступ до якісної медицини незалежно від місця проживання, реєстрації чи соціального статусу. Принцип простий: держава в особі НСЗУ оплачує надані послуги безпосередньо тій лікарні, яку обрав пацієнт, за умови, що заклад має відповідний контракт. Це означає, що ви можете зробити операцію в будь-якому регіоні країни, де є контрактована лікарня. — Операція з її видалення – ефективне й доступне рішення. Саме тому ми зробили все, щоб українці могли отримати цю допомогу безоплатно, — зазначає міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Що входить у безоплатний пакет Пацієнт має право розраховувати на повний цикл медичної допомоги, який включає: Консультацію лікаря-офтальмолога. Усю необхідну передопераційну діагностику (аналізи, обстеження). Безпосередньо саму операцію з видалення катаракти. Імплантацію штучного кришталика (інтраокулярної лінзи), включно з вартістю самого імпланта. Подальше післяопераційне спостереження та консультації. Шлях до відновлення зору простий і починається з візиту до вашого сімейного лікаря. Пацієнту необхідно звернутися до нього та описати свої скарги на зір, на основі чого лікар сформує електронне направлення до лікаря-офтальмолога. Читати на тему Як часто потрібно перевіряти зір Щоб зберегти зір, регулярно перевіряй його, адже це допомагає виявити проблеми на ранніх стадіях. Маючи це направлення, пацієнт може самостійно або разом із сімейним лікарем обрати будь-який медичний заклад в Україні, що має договір з НСЗУ за напрямом Хірургія одного дня. Після цього залишається лише записатися на прийом до обраної лікарні, де і нададуть усю необхідну медичну допомогу абсолютно безоплатно. Усі витрати на лікування, вартість яких для держави становить від 28 441 гривні, покриває Національна служба здоров’я України, тож для пацієнта послуга є на 100% безкоштовною. Що робити, якщо у лікарні вимагають гроші Міністерство охорони здоров’я України наголошує: вимагання будь-яких коштів за цю послугу є незаконним. На жаль, через скарги пацієнтів МОЗ було змушене провести окрему нараду з керівниками офтальмологічних відділень щодо неприпустимості таких дій. Якщо ви зіткнулися з порушенням своїх прав або від вас вимагають оплату за операцію, лінзу чи будь-які інші послуги з гарантованого пакета, негайно повідомляйте про це: До контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. На гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201. Не дозволяйте хворобі забирати у вас яскравість світу, адже держава гарантує вам право бачити його чітко. Раніше ми писали, як часто потрібно перевіряти зір. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter