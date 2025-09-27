Заземление: как ходьба босиком помогает снизить стресс и улучшить сон

Ты когда-нибудь слышал о заземлении? Это очень простой способ улучшить самочувствие, которое стало популярным благодаря актеру Идрису Эльби.

Рассказали Real Simple.

Заземление – это когда ты просто стоишь босиком на земле. Это может быть трава, песок или камни.

Сторонники этой идеи говорят, что земля обладает особой энергией. Когда мы ходим босиком, мы как бы соединяемся с этой энергией. Считается, что это помогает нашему телу:

Уменьшить боль: особенно возникающую из-за воспаления.

Улучшить сон благодаря связи с естественными ритмами.

Снизить стресс: и просто почувствовать себя лучше.

Что говорят учёные?

К сожалению, у ученых еще нет доказательств, что заземление лечит болезни. Они провели несколько небольших исследований, но их недостаточно, чтобы сделать выводы.

Врачи советуют относиться к этому осторожно. Они говорят, что не стоит покупать специальные коврики или простыни для заземления, продаваемые в интернете. Это пустая трата денег.

Читать по теме Выпей кофе и замри: как маленькие радости спасают от стресса Маленькие радости помогают бороться со стрессом и улучшать настроение каждый день.

Так почему же это полезно?

Хотя об энергии Земли пока спорят, есть что-то, с чем все соглашаются: время на природе очень полезно.

Когда ты снимаешь обувь и идешь по траве, ты просто отдыхаешь. Это помогает отвлечься от экранов, вдохнуть свежий воздух и расслабиться. Ученые доказали, что это действительно снижает стресс и улучшает настроение.

Итак, есть ли заземление чудодейственным лечением? Скорее всего, нет.

Но стоит ли его попробовать? Да, конечно!

Это бесплатно, приятно и точно принесет пользу твоему самочувствию. Просто выйди в парк, сними обувь и наслаждайся природой.

Как уборка может стать терапией для понижения тревоги? Читай, как бытовые дела помогают справиться с эмоциональным стрессом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!