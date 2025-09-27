Заземлення: як ходьба босоніж допомагає зменшити стрес і покращити сон

Ти коли-небудь чула/в про заземлення? Це дуже простий спосіб покращити самопочуття, який став популярним завдяки актору Ідрісу Ельбі.

Розповіли Real Simple.

Заземлення — це коли ти просто стоїш босоніж на землі. Це може бути трава, пісок або каміння.

Прихильники цієї ідеї кажуть, що земля має особливу енергію. Коли ми ходимо босоніж, ми ніби з’єднуємося з цією енергією. Вважається, що це допомагає нашому тілу:

Зменшити біль: особливо той, що виникає через запалення.

Покращити сон: завдяки зв’язку з природними ритмами.

Знизити стрес: і просто відчути себе краще.

Що кажуть вчені?

На жаль, у вчених ще немає достатньо доказів, що заземлення лікує хвороби. Вони провели кілька невеликих досліджень, але їх недостатньо, щоб зробити висновки.

Лікарі радять ставитися до цього обережно. Вони кажуть, що не варто купувати спеціальні килимки чи простирадла для заземлення, які продають в інтернеті. Це марна трата грошей.

Читати на тему Випий кави і замри: як маленькі радості рятують від стресу Маленькі радості допомагають боротися зі стресом і покращують настрій щодня.

То чому ж це корисно?

Хоча про енергію Землі поки що сперечаються, є щось, з чим усі погоджуються: час на природі дуже корисний.

Коли ти знімаєш взуття і йдеш по траві, ти просто відпочиваєш. Це допомагає відірватися від екранів, вдихнути свіже повітря і розслабитися. Вчені довели, що це дійсно знижує стрес і покращує настрій.

Отже, чи є заземлення чудодійним лікуванням? Швидше за все, ні.

Але чи варто його спробувати? Так, звичайно!

Це безкоштовно, приємно і точно принесе користь твоєму самопочуттю. Просто вийди в парк, зніми взуття і насолоджуйся природою.

Як прибирання може стати терапією для зниження тривоги? Читай, як побутові справи допомагають впоратися з емоційним стресом.