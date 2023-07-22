Солнечная и приветливая страна? История украинки о жизни и работе в Испании

Солнечная Испания привлекает туристов со всего мира. Но как жить в этой стране на постоянной основе? Из-за полномасштабного российского вторжения миллионы украинцев выехали за границу в поисках безопасности. Они привыкают к правилам и обычаям новых стран.

Украинка Полина Берник вместе с двумя дочерьми и собакой выехали в Мадрид. Женщина рассказала об особенностях жизни в Испании для Утра в Большом Городе.

Первое, о чем сказала женщина, что в Испании не всегда светит солнце, есть и пасмурные дни.

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Об отношении испанцев к украинцам

В Украине Полина работала менеджером по продаже услуг кейтеринга, сейчас в Мадриде работает помощницей на складе. Женщина говорит, что никогда не планировала переезд за пределы Украины. Она вывезла своих детей в безопасность, но ежедневно сердце разрывалось от новостей и волнения за оставшихся в Украине родных.

Полина говорит, что испанцы — прекрасные и искренние люди: от работников банков до пожилых людей на улице. Они от всего сердца поддерживают украинцев и не дают им пасть духом. Добавляет, что очень любят поболтать.

О работе и аренде жилья

Практически с первых дней пребывания в Испании женщина устроилась на работу. На складе она занимается фасовкой столовых принадлежностей.

Одним из самых трудных испытаний стало поиск жилья. Средств, которые зарабатывала Полина, было недостаточно, чтобы снять жилье в Мадриде. Она зарабатывала €1200 (48 800 грн). Поэтому семья искала квартиру, которая стоила бы €600. Но это было очень сложно, потому что средняя цена на двухкомнатную квартиру в €700-800. Со временем Полина смогла найти маленькую квартиру за €600, но арендодатель потребовал выплатить сумму сразу за год.

Тогда Полине помогла испанская семья, в которой украинка жила первое время. Они согласились заплатить за жилье. Испанцы заплатили сумму за год, а Полина будет выплачивать им средства помесячно.

Украинка акцентирует внимание, что преимущественно в Испании сдают пустые квартиры. Может быть кровать и шкаф, а остальное нужно покупать самостоятельно.

В Мадриде Полина встретила многих украинцев, которые отмечали украинские праздники и чтили наши традиции.

Украинцев сейчас можно встретить в разных странах. Некоторые живут за границей не на постоянной основе, а ездят туда и обратно по делам. Ранее мы рассказывали о жизни в Чехии: ценах, преимуществах и собственном опыте жизни на две страны.

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