Сонячна та привітна країна? Історія українки про життя та роботу в Іспанії

Сонячна Іспанія приваблює туристів з усього світу. Але як жити в цій країні на постійній основі? Через повномасштабне російське вторгнення мільйони українців виїхали за кордон у пошуках безпеки. Вони звикають до правил та звичаїв нових країн.

Українка Поліна Берник разом з двома доньками та собакою виїхали до Мадриду. Жінка розповіла про особливості життя в Іспанії для Ранку у Великому Місті.

Перше, про що сказала жінка, що в Іспанії не завжди світить сонце, є й похмурі дні.

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Про ставлення іспанців до українців

В Україні Поліна працювала менеджеркою з продажу послуг кейтерингу, зараз у Мадриді працює помічницею на складі. Жінка каже, що ніколи не планувала переїзд за межі України. Вона вивезла своїх дітей у безпеку, але щодня серце розривалося від новин та хвилювання за рідних, які залишилися в Україні.

Поліна каже, що іспанці — прекрасні та щирі люди: від працівників банків до людей похилого віку на вулиці. Вони з усього серця підтримують українців та не дають їм пасти духом. Додає, що дуже люблять потеревенити.

Про роботу та оренду житла

Майже з перших днів перебування в Іспанії жінка влаштувалася на роботу. На складі вона займається фасуванням столового приладдя.

Одним із найважчих випробувань став пошук житла. Коштів, які заробляла Поліна, було не достатньо, щоб винайняти житло у Мадриді. Вона заробляла €1200 (48 800 грн). Тому родина шукала квартиру, яка коштувала б €600. Але це було дуже складно, бо середня ціна на двокімнатну квартиру €700-800. З часом Поліна змогла знайти маленьку квартиру за €600, але орендодавець потребував виплатити суму відразу за рік.

Тоді Поліні допомогла іспанська родина, у якій українка жила перший час. Вони погодилися заплатити за житло. Іспанці заплатили суму за рік, а Поліна виплачуватиме їм кошти помісячно.

Українка акцентує, що переважно в Іспанії здають порожні квартири. Може бути ліжко й шафа, а інше маєш купувати самостійно.

У Мадриді Поліна зустріла багато українців, які відзначали українські свята та вшановували наші традиції.

Українців зараз можна зустріти у різних країнах. Дехто живе за кордоном не на постійній основі, а їздить туди й назад у справах. Раніше ми розповідали про життя в Чехії: ціни, переваги та власний досвід життя на дві країни.

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