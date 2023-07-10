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У потязі Київ — Прага. Власний досвід життя на дві країни: порівняння цін, послуг та прикрі випадки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Липня 2023, 19:00
Жити на дві країни: власний досвід, переваги, ціни в Чехії
Фото: Pexels

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