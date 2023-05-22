Як воно — жити на американському острові? Українка про евакуацію до США та особливості проживання

Успішна адвокатська практика в Херсоні, щасливе сімейне життя та насичені подорожі Україною, а ще посиденьки в родинному колі в батьківському домі на Херсонщині — усе це відібрав у Ксенії Голошивець “рускій мір”.

Вона, як і тисячі інших українок, змушена була тікати світ за очі, схопивши найнеобхідніше. Зараз Ксенія вже восьмий місяць живе в США у місті Анакортес, штат Вашингтон, де намагається продовжувати свою адвокатську діяльність та вести її онлайн.

Вона розповіла для Ранку у Великому Місті про життя в Америці.

Про місто на острові

Спочатку Ксенія з дитиною була в Польщі, сподівалися, що все швидко закінчиться, і вони повернуться додому. Але Херсон щодня під жахливими обстрілами, а батьки — в окупації. Тому Ксенія вирішила їхати далі, вона відправилася в Америку, бо в неї там були знайомі.

Ксенія розповідає, що штат Вашингтон вважається вічно зеленим.

— Це дійсно так і є. Тут багато зелені, дуже гарно. Цей штат вважається тим, який за здоровий спосіб життя. Місто з обох боків оточене водою, у ньому мешкає 17 000 осіб. А вдалині видно ще засніжені гори, — розповідає жінка.

Українка ділиться, що особисто вона не сплачує за будинок, у якому мешкає. Бо їм вирішили допомогти та дати час оговтатися і врегулювати своє життя.

Вона показує подвір’я біля будинку. Воно закрите та огороджене, що їй до вподоби. Бо у більшості мешканців міста немає огорож. Але головна умова — це слідкувати за курочками, які ходять подвір’ям. У середньому оренда подібних будинків коштує $2000 на місяць.

У самому будинку є простора вітальня, поєднана з кухнею, дитяча кімната, ванна, спальня. У кожній кімнаті є окремий гардероб, тому немає великих шаф. У вітальні також є камін.

Про школу

Донька Ксенії ходить до місцевої школи, яка має неймовірний краєвид на острів. Жінка возить дитину до навчального закладу на машині, але більшість дітей їздять на автобусі.

— Я дуже задоволена школою. Складно було, адже дитина не знала мови, але вже за шість місяців вона почала читати. Вдома я обов’язково займаюся з донькою українською мовою, — акцентує юристка.

Про авто

Певний час українці, які прибули до США після повномасштабної війни, мають право їздити з українським посвідченням водія. Але згодом все одно треба отримати американське.

Іспит з теорію коштує $30, а практичний — $80. Але українці мають право здавати їх безплатно.

За словами Ксенії, зазвичай американці мають в родині кілька автомобілів.

Після повномасштабного вторгнення мільйони українців розпорошилися по світу. Раніше українка розповіла про життя в американському селі. Читай, що вона назвала кращим, за посиланням.

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