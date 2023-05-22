Како оно — жить на американском острове? Украинка об эвакуации в США и особенностях проживания

Успешная адвокатская практика в Херсоне, счастливая семейная жизнь и насыщенные путешествия по Украине, а еще посиделки в кругу семьи в родительском доме в Херсонской области — все это отобрал у Ксении Голошивец “русский мир”.

Она, как и тысячи других украинок, вынуждена была бежать куда глаза глядят, схватив самое необходимое. Сейчас Ксения уже восьмой месяц живет в США в Анакортесе, штат Вашингтон, где пытается продолжать свою адвокатскую деятельность и вести ее онлайн.

Она рассказала для Утра в Большом Городе о жизни в Америке.

О городе на острове

Сначала Ксения с ребенком была в Польше, надеялись, что все скоро закончится, и они вернутся домой. Но Херсон каждый день под ужасными обстрелами, а родители — в оккупации. Поэтому Ксения решила ехать дальше, она отправилась в Америку, потому что у нее там были знакомые.

Ксения говорит, что штат Вашингтон считается вечно зеленым.

— Это действительно так и есть. Здесь много зелени, очень красиво. Этот штат считается тем, который за здоровый образ жизни. Город по обе стороны окружен водой, в нем проживает 17 000 человек. А вдали видны еще заснеженные горы, — рассказывает женщина.

Украинка говорит, что лично она не платит за дом, в котором проживает. Потому что им решили помочь и дать время прийти в себя и урегулировать свою жизнь.

Она показывает двор возле дома. Он закрыт и огражден, что ей нравится. Потому что у большинства жителей города нет заборов. Но главное условие — это следить за курочками, которые ходят по двору. В среднем аренда подобных домов стоит $2000 в месяц.

В самом доме есть просторная гостиная, совмещенная с кухней, детская комната, ванная, спальня. В каждой комнате есть отдельный гардероб, поэтому нет больших шкафов. В гостиной также есть камин.

О школе

Дочь Ксении ходит в местную школу, которая имеет невероятный вид на остров. Женщина возит ребенка в учебное заведение на машине, но большинство детей ездят на автобусе.

— Я очень довольна школой. Сложно было, ведь ребенок не знал языка, но уже через шесть месяцев дочь начала читать. Дома я обязательно занимаюсь с ней украинским языком, — акцентирует юрист.

Об авто

Какое-то время украинцы, прибывшие в США после полномасштабной войны, имеют право ездить с украинским водительским удостоверением. Но потом все равно нужно получить американское.

Экзамен по теории стоит $30, а практический — $80. Но украинцы имеют право сдавать их бесплатно.

По словам Ксении, обычно у американцев есть в семье несколько автомобилей.

После полномасштабного вторжения миллионы украинцев рассеялись по миру. Ранее украинка рассказала о жизни в американской деревне. Читай, что она назвала лучшим, по ссылке.

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