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Како оно — жить на американском острове? Украинка об эвакуации в США и особенностях проживания

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 мая 2023, 20:00
Життя у місті Анакортес штат Вашингтон США: особливості проживання

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