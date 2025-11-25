Стиль жизни

Зимнее солнцестояние 2025 года: дата, приметы и традиции древнего праздника Коляды

Ольга Петухова, редактор сайта 25 ноября 2025, 11:15 4 мин.
Зимнее солнцестояние 2025 года: дата, приметы и традиции древнего праздника Коляды
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь