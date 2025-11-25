Зимнее солнцестояние 2025 года: дата, приметы и традиции древнего праздника Коляды

Зимнее солнцестояние — своеобразный экватор года, когда едва поднимающееся над горизонтом солнце наконец начинает свой путь вверх. А мы наблюдаем продление светового дня и постепенный приход тепла. Когда день зимнего солнцестояния 2025 года и как его отмечают — читай в материале.

Что означает зимнее солнцестояние 2025 года

Испокон веков люди внимательно следили за природными явлениями, отмечая главные астрономические события. Едва ли не самым важным среди них считалось зимнее солнцестояние — день, когда Солнце в северном полушарии достигает самой низкой точки на небосводе, а продолжительность дня становится минимальной.

В 2025 году день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. В момент зимнего солнцестояния Солнце поднимется всего на 11 градусов над горизонтом.

Самый короткий день в году: традиции празднования

Официальное празднование зимнего солнцестояния берет начало со времен Юлия Цезаря. В 45 году до н. е. он установил 25 декабря как день торжества.

Однако из-за расхождений календарного и солнечного года дата постепенно смещалась. В 16 веке этот день отмечали уже 12 декабря, а после реформы календаря папой Григорием XIII солнцестояние стабилизировалось на 22 декабря. Несмотря на это, астрономические изменения продолжаются, и через 3000 лет дата снова сдвинется на сутки.

Зимнее солнцестояние 2025 года: древние славянские обряды

Древние славяне связывали зимнее солнцестояние с рождением Коляды — бога молодого солнца, противостоящего воплощающему темноту Карачуну.

Этот праздник символизировал начало возрождения природы, потому что световой день начинал расти.

В честь солнца разжигали костры, вокруг которых водили хороводы. Молодежь ходила по домам с песнями-колядками, желая хозяевам довольства и счастья, а в ответ получала угощение.

Зимнее солнцестояние всегда было временем надежды и обновления, оно означало постепенное возвращение света и весны.

Хозяйки выпекали пироги в форме солнца, люди обменивались подарками, собирались за общим столом, пели песни и молились богам о богатом урожае в следующем году.

Считалось, что в этот день можно изменить судьбу и исполнить желание, поэтому на рассвете, повернувшись к востоку, загадывали самое заветное.

Впоследствии с приходом христианства, традиции колядок и гаданий привязали к Рождественским праздникам.

Как правильно провести день зимнего солнцестояния 2025 года.

Издавна перед днем ​​зимнего солнцестояния было принято проводить генеральную уборку, избавляясь от ненужных вещей, чтобы освободить место для нового и светлого.

Для привлечения успеха предлагается написать на бумаге все неприятности прошлого году, сжечь лист и мысленно отпустить весь негатив.

Также рекомендуется принять горячую ванну с травами при свечах, воображая, как тело и душа очищаются, а затем смыть в воде все плохое.

Приметы на день зимнего солнцестояния 2025

Ясная погода — к морозному 31 декабря, пасмурная — к оттепели.

Безветренный день — к большому урожаю фруктов.

Дождь предвещает мокрую весну.

Как отмечали кратчайший день в году в разных странах

У древних римлян с 17 по 23 декабря проходили Сатурналии — время веселья и жертвоприношения в честь бога земледелия Сатурна.

В Шотландии с гор спускали горящие бочки, символизирующие солнце, а в Германии чествовали Короля Дуба, который дарит земле тепло.

В Китае день солнцестояния олицетворял начало нового жизненного цикла, поэтому устраивались застолья и отдых. В Индии на праздник Санкранти разжигали костры, чтобы привлечь свет и тепло.

Что можно и нельзя делать на день зимнего солнцестояния 2025 года

Не рекомендуется:

Ссориться — конфликты могут затянуться.

Обижать других — обиды вернутся.

Оскорблять — можно надолго задержать негатив.

Девушкам распускать волосы — считалось, что это уносит женское счастье.

Приветствуется:

Проводить день с семьей.

Накрывать праздничный стол.

Молиться об удаче и благополучии.

