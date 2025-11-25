Зимнее солнцестояние 2025 года: дата, приметы и традиции древнего праздника Коляды

Зимнее солнцестояние — своеобразный экватор года, когда едва поднимающееся над горизонтом солнце наконец начинает свой путь вверх. А мы наблюдаем продление светового дня и постепенный приход тепла. Когда день зимнего солнцестояния 2025 года и как его отмечают — читай в материале.
Что означает зимнее солнцестояние 2025 года
Испокон веков люди внимательно следили за природными явлениями, отмечая главные астрономические события. Едва ли не самым важным среди них считалось зимнее солнцестояние — день, когда Солнце в северном полушарии достигает самой низкой точки на небосводе, а продолжительность дня становится минимальной.
В 2025 году день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. В момент зимнего солнцестояния Солнце поднимется всего на 11 градусов над горизонтом.
Самый короткий день в году: традиции празднования
Официальное празднование зимнего солнцестояния берет начало со времен Юлия Цезаря. В 45 году до н. е. он установил 25 декабря как день торжества.
Однако из-за расхождений календарного и солнечного года дата постепенно смещалась. В 16 веке этот день отмечали уже 12 декабря, а после реформы календаря папой Григорием XIII солнцестояние стабилизировалось на 22 декабря. Несмотря на это, астрономические изменения продолжаются, и через 3000 лет дата снова сдвинется на сутки.
Зимнее солнцестояние 2025 года: древние славянские обряды
Древние славяне связывали зимнее солнцестояние с рождением Коляды — бога молодого солнца, противостоящего воплощающему темноту Карачуну.
Этот праздник символизировал начало возрождения природы, потому что световой день начинал расти.
В честь солнца разжигали костры, вокруг которых водили хороводы. Молодежь ходила по домам с песнями-колядками, желая хозяевам довольства и счастья, а в ответ получала угощение.
Зимнее солнцестояние всегда было временем надежды и обновления, оно означало постепенное возвращение света и весны.
Хозяйки выпекали пироги в форме солнца, люди обменивались подарками, собирались за общим столом, пели песни и молились богам о богатом урожае в следующем году.
Считалось, что в этот день можно изменить судьбу и исполнить желание, поэтому на рассвете, повернувшись к востоку, загадывали самое заветное.
Впоследствии с приходом христианства, традиции колядок и гаданий привязали к Рождественским праздникам.
Как правильно провести день зимнего солнцестояния 2025 года.
Издавна перед днем зимнего солнцестояния было принято проводить генеральную уборку, избавляясь от ненужных вещей, чтобы освободить место для нового и светлого.
Для привлечения успеха предлагается написать на бумаге все неприятности прошлого году, сжечь лист и мысленно отпустить весь негатив.
Также рекомендуется принять горячую ванну с травами при свечах, воображая, как тело и душа очищаются, а затем смыть в воде все плохое.
Приметы на день зимнего солнцестояния 2025
- Ясная погода — к морозному 31 декабря, пасмурная — к оттепели.
- Безветренный день — к большому урожаю фруктов.
- Дождь предвещает мокрую весну.
Как отмечали кратчайший день в году в разных странах
У древних римлян с 17 по 23 декабря проходили Сатурналии — время веселья и жертвоприношения в честь бога земледелия Сатурна.
В Шотландии с гор спускали горящие бочки, символизирующие солнце, а в Германии чествовали Короля Дуба, который дарит земле тепло.
В Китае день солнцестояния олицетворял начало нового жизненного цикла, поэтому устраивались застолья и отдых. В Индии на праздник Санкранти разжигали костры, чтобы привлечь свет и тепло.
Что можно и нельзя делать на день зимнего солнцестояния 2025 года
Не рекомендуется:
- Ссориться — конфликты могут затянуться.
- Обижать других — обиды вернутся.
- Оскорблять — можно надолго задержать негатив.
- Девушкам распускать волосы — считалось, что это уносит женское счастье.
Приветствуется:
- Проводить день с семьей.
- Накрывать праздничный стол.
- Молиться об удаче и благополучии.
