Зимове сонцестояння 2025: дата, прикмети та традиції давнього свята Коляди

Зимове сонцестояння — своєрідний екватор року, коли сонце, яке ледь-ледь підіймається над горизонтом, нарешті починає свій шлях вгору. А ми спостерігаємо подовження світлового дня та поступовий прихід тепла. Коли день зимового сонцестояння 2025, і як його вшановують — читай у матеріалі.

Що означає зимове сонцестояння 2025

Споконвіку люди уважно стежили за природними явищами, відзначаючи головні астрономічні події. Чи не найважливішим серед них вважали зимове сонцестояння — день, коли Сонце в північній півкулі досягає найнижчої точки на небосхилі, а тривалість дня стає мінімальною.

У 2025 році день зимового сонцестояння відбудеться 21 грудня. У момент зимового сонцестояння Сонце підніметься всього на 11 градусів над горизонтом.

Найкоротший день у році: традиції святкування

Офіційне святкування зимового сонцестояння бере початок аж з часів Юлія Цезаря. У 45 році до н. е. він встановив 25 грудня як день урочистостей.

Однак через розбіжності календарного та сонячного року дата поступово зміщувалася. У 16 столітті цей день відзначався вже 12 грудня, а після реформи календаря папою Григорієм XIII сонцестояння стабілізувалося на 22 грудня. Попри це, астрономічні зміни тривають, і через 3000 років дата знову зрушиться на один день.

Зимове сонцестояння 2025: давні слов’янські обряди

Стародавні слов’яни пов’язували зимове сонцестояння з народженням Коляди — бога молодого сонця, який протистояв Карачуну, що втілює темряву.

Цей день символізував початок відродження природи, оскільки світловий день починав зростати.

На честь сонця розпалювали багаття, довкола яких водили хороводи. Молодь ходила по домівках з піснями-колядками, бажаючи господарям достатку та щастя, а у відповідь отримувала частування.

Зимове сонцестояння завжди було часом надії та оновлення, воно означало поступове повернення світла та наближення весни.

Хазяйки випікали пироги у формі сонця, люди обмінювалися подарунками, збиралися за спільним столом, співали пісні та молилися богам про багатий урожай наступного року.

Вважалося, що в цей день можна змінити долю та виконати бажання, тому на світанку, повернувшись на схід, загадували найзаповітніше.

Згодом, із приходом християнства, традиції колядок та ворожінь прив’язали до Різдвяних свят.

Як правильно провести день зимового сонцестояння 2025

Здавна перед днем ​​зимового сонцестояння було заведено проводити генеральне прибирання, позбавляючись непотрібних речей, щоб звільнити місце для нового та світлого.

Для залучення успіху пропонувалося написати на папері всі неприємності минулого року, спалити листок і подумки відпустити весь негатив.

Також рекомендувалося прийняти гарячу ванну з травами при свічках, уявляючи, як тіло та душа очищаються, а потім змити у воді все погане.

Прикмети на день зимового сонцестояння 2025

Ясна погода — до морозного 31 грудня, похмура — ​​до відлиги.

Безвітряний день — до великої кількості фруктів.

Дощ віщує мокру весну.

Як відзначали найкоротший день у році у різних країнах

У стародавніх римлян з 17 по 23 грудня проходили Сатурналії — час веселощів та жертвоприношень на честь бога землеробства Сатурна.

У Шотландії з гір спускали бочки, що горять, які символізували сонце, а у Німеччині вшановували Короля Дуба, що дарує землі тепло.

У Китаї день сонцестояння уособлював початок нового життєвого циклу, тому влаштовувалися застілля та відпочинок від роботи. В Індії на свято Санкранті розпалювали багаття, щоб привернути світло та тепло.

Що можна і не можна робити на день зимового сонцестояння 2025

Не рекомендується:

Сваритися — конфлікти можуть затягнутися.

Ображати інших — образи повернуться.

Сумувати — можна надовго затримати негатив.

Дівчатам розпускати волосся — вважалося, що це забирає жіноче щастя.

Вітається:

Проводити день із сім’єю.

Накривати святковий стіл.

Молитися про удачу та добробут.

