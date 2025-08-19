Парад планет 2025: коли чекати та як спостерігати

Парад планет — це видовищна та захоплива астрономічна подія, яку можна спостерігати навіть неозброєним оком. Коли відбудеться наступний парад планет 2025 року — дізнайся у матеріалі.

Коли наступний парад планет 2025

Так звані паради (або вирівнювання) планет трапляються щороку. У цей час більшість планет Сонячної системи ніби вишукуються в одну лінію. Але лише для спостерігачів з Землі. Насправді ж у вселенському просторі вони просто зменшують градус відстані одна від одної.

Паради планет є грандіозним видовищем, особливо, якщо озброїти око біноклем, а краще — телескопом. Значною подією вважають його й астрологи. Вони впевнені, що у цей час енергетика небесних тіл поєднується і вони впливають на нас з іще більшою силою, викликаючи яскраві емоції та значущі події. Проте астрономія не дає тому жодних підтверджень.

Парад планет 2025 ми вже спостерігали було спостерігали вечері 8 січня, тоді відбувалось з’єднання Венери та Сатурна.

Відстань між цими небесними тілами скоротилась до двох градусів, що відповідає приблизно чотирьом дискам повного Місяця.

Обидві планети було видно неозброєним оком протягом кількох годин після заходу Сонця.

21 січня Венера та Сатурн приєдналась до великого параду планет, в якому також брали участь Марс, Юпітер, Уран та Нептун.

Максимального вирівнювання небесні тіла досягнули 28 лютого. Ввечері цього дня на небі було видно одразу сім планет!

Сатурн, Меркурій, Венеру, Юпітер та Марс було видно неозброєним оком.

Щоб легко знайти всі планети на небі, скористайся безкоштовним додатком Sky Tonight — він годиться й для новачків, які лише починають знайомитися з нічним небом.

Побачити вирівнювання небесних тіл в усій красі можна, якщо знайти достатньо темне місце без світлового забруднення та з відкритим горизонтом, без перешкод (приміром, дерев або високих будівель).

Якщо вирішиш скористатися додатком, активізуй його і наведи екран смартфона на певний сектор неба. Додаток покаже тобі інформацію про всі видимі на ньому об’єкти.

Найкраще спостерігати за небом вночі або перед світанком. І пам’ятай: планети, на відміну від зірок, не мерехтять і рухаються по зодіакальному поясу. Зірки ж завжди зберігають між собою однакову відстань.

Спостерігатиметься парад планет 2025 на всій території Землі, зокрема й в Україні.

Коли і як спостерігати Парад планет у серпні 2025

Побачити парад можна буде й в ніч на 18, 19 та 20 серпня. Найкращий час для спостереження — за годину до світанку. У Києві це приблизно з 04:45 до 05:00 ранку. В цей період східний обрій стає сценою для “виступу” небесних тіл. Найбільше шансів на вдале спостереження — у ясну безхмарну ніч трохи далі від міських вогнів.

Головний орієнтир — Венера та Юпітер. Саме від них легко відрахувати положення інших учасників параду.

Особливого шарму явищу додасть тонкий серп Місяця. 18 серпня він з’явиться поруч із Венерою та Юпітером, створюючи унікальну космічну композицію. А вже 19–20 серпня Місяць знову опиниться поблизу цієї пари.

Подібне явище востаннє спостерігали на початку року, а вже наступного — 2026-го — нас чекають одразу два паради: у лютому після заходу Сонця та в серпні перед світанком. Тож нинішнє серпневе “небесне шоу” стане своєрідним прологом до ще масштабніших подій.

Раніше ми розповідали про те, що таке ретроградний Меркурій та в які дати очікувати несподіванок від планет у 2025 році.

