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Окутанные легендами мужественные украинские воины — давай проверим, что ты знаешь о казаках

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 октября 2022, 14:00
14 жовтня День українського козацтва — тест про козаків
Фото: Unsplash

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