Поможешь или пройдешь мимо? Умеешь ли ты оказывать первую домедицинскую помощь?

Бывают ситуации, когда человеку рядом становится плохо. Потерял сознание, упал, возможно, что-то хуже.

В подобных обстоятельствах мы часто теряемся и не знаем, что делать.

Несмотря на то, что все слушали базовый курс домедицинской помощи в школе, все, что остается — дать понюхать нашатырный спирт.

Но это не может спасти во всех случаях.

Что делать, если перелом или открытая рана? Инсульт или инфаркт? А если увидишь человека на улице, ты подойдешь ему помочь или проигнорируешь, потому что не знаешь, что делать?

Большинство украинцев не умеют делать массаж сердца и искусственное дыхание, а просто вызывают скорую. Но за то время, пока она доедет, человек может умереть.

Мы хотим узнать, владеешь ли ты базовыми знаниями о медицинской помощи.

Ранее мы рассказывали, что делать в чрезвычайной ситуации.