Природа, архитектура и история: что знаешь о Крымском полуострове?

Волшебный Крым! Здесь природа сотворила и горы, и море. Сюда можно было ехать, если не определился с отдыхом — найдешь все! Богатая история, красивая архитектура, необычная природа.

Так было и, надеемся, будет и дальше.

Уже восемь лет Крымский полуостров находится в оккупации.

За это время жители полуострова пережили не только смену флагов. Сознание жителей Крыма претерпело изменения.

Их дети ходят в школу, где включают российский гимн, в магазинах платят за батон хлеба рублями, а в кабинетах “чиновников” висит портрет Путина.

На полуостров продолжает стягиваться тяжелое оружие. Восстанавливаются когда-то заброшенные военные базы.

Крымских татар преследуют, бросают за решетку по сфабрикованным уголовным делам. Они бесследно исчезают, а члены их семей выезжают на материк, на свободную от оккупанта землю.

Но Крым всегда ассоциировался с хорошими воспоминаниями и теплым отдыхом, невзирая на свою болезненную историю.

К восьмой годовщине оккупации острова мы решили узнать, что тебе известно о Крыме, что ты помнишь с уроков истории?

А если ты интересуешься судьбой полуострова после оккупации, рекомендуем почитать большое интервью Павла Казарина о Крыме. О постсоветской ностальгии: то, когда мы потеряли полуостров и почему настроения крымчан на самом деле ничего не решат.