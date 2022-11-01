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Что делают украинцы, когда отключают свет, и привыкли ли жить с графиком отключений — опрос

Виктория Мельник, редактор сайта 01 ноября 2022, 22:00
Выключают электроэнергию
Фото: Unsplash

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