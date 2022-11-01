Что делают украинцы, когда отключают свет, и привыкли ли жить с графиком отключений — опрос

Украинцы уже несколько недель живут по графику отключений электроэнергии. Конечно, отсутствие света доставляет много забот и неудобств, но, с другой стороны, террористические войска РФ дали нам возможность наконец-то поставить привычную рутину на паузу.

Так, по данным социологического исследования Gradus Research, когда исчезает свет, украинцы больше времени уделяют домашним делам. Так ответили 44% опрошенных: среди них 53% женщин и 36% мужчин, передает Суспільне.

На втором месте после домашних дел — отдых — 18%. Просматривают социальные сети также 18% опрошенных, а спорт, обучение или работу, досуг и прогулку выбирают 13% опрошенных.

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И только 3% респондентов ищут другое место, где есть электроэнергия.

Молодежь чаще занимается досугом, женщины — хобби или домашними заботами, а мужчины продолжают работать. К тому же, специалисты отметили, что жители больших городов чаще практикуют пережидать отключение электроэнергии отдыхая, чем в малых городах.

Привыкли ли украинцы к отключению света?

Более половины украинцев считают, что уже адаптировались к временным отключениям света: 38% опрошенных полностью адаптировались, 13% — привыкли.

А вот еще 39% не смогли адаптироваться и привыкнуть к новым реалиям, 10% — сложно определиться.

Мужчины чаще женщин говорят, что смогли адаптироваться к отключениям света — таких 56%, а женщин — 47%. Вместе с тем легче всего приспособиться оказалось молодежи и подросткам.

А вот если сравнить большие города с теми, где население меньше 50 тысяч, то можно увидеть: в больших городах украинцам труднее приспосабливаться к отключениям света, чем в маленьких населенных пунктах.

Известно, что исследования проводились 28–29 октября с помощью мобильного приложения. Опросили 1000 совершеннолетних респондентов по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

А вот где сегодня не будет электроэнергии и почему читай в нашем материале.

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