Центр и Север без электроснабжения — где не будет света 1 ноября

Россияне в очередной раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Наши энергетики делают все, чтобы поскорее починить разрушения и возобновить электроснабжение. Для этого требуются временные отключения электричества.

Отключение электроснабжения 1 ноября

НЭК Укрэнерго сообщил, что 1 ноября с 06:00 частично будет отсутствовать электроснабжение в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

— Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, — говорится в сообщении.

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Временные отключения света помогут энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей.

Хотя есть графики отключения света, они не всегда работают. Поэтому ДТЭК создал чат-бот, чтобы отслеживать отключение света.

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