Для укрощения тьмы: ДТЭК создал чат-бот, чтобы отслеживать отключение света по адресу

Вопрос отключения света становится все более актуальным после каждой понедельничной истерики российских оккупантов. За каждым обстрелом энергетической инфраструктуры следует отключение электроэнергии в украинских городах.

Конечно, кто-то может сказать, что уже можно было бы привыкнуть. Однако иногда свет исчезает совершенно неожиданно. Поэтому компания ДТЭК запустила чат-бот в Telegram, в котором можно отслеживать график отключения электричества по своему адресу.

Сразу после открытия чата бот просит указать свой номер телефона и лицевой счет. Их можно найти в договоре с ДТЭК Киевские Электросети или контактном центре.

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Как может помочь чат-бот ДТЭК

можно узнать о графике отключения света;

передать показатели счетчика за электроэнергию;

сообщить работникам ДТЭК об отсутствии электроэнергии.

График отключения электроэнергии в Киеве можно найти на сайте ДТЭК Киевские Электросети и чат-боте от поставщика электроэнергии и газа YASNO по ссылке.

Наша жизнь полностью связана с электроэнергией: от холодильника до зарядного устройства для телефона. Поэтому важно знать, что делать, если ее не станет. Читай, что делать, если в доме выключили свет.

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