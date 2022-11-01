Украина

Для укрощения тьмы: ДТЭК создал чат-бот, чтобы отслеживать отключение света по адресу

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 ноября 2022, 10:00
ДТЕК створив чат-бот

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