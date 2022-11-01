Для приборкання темряви: ДТЕК створив чат-бот, щоб відслідковувати відключення світла за адресою

Питання відключення світла стає все більш актуальним після кожної понеділкової істерики російських окупантів. За кожним обстрілом енергетичної інфраструктури йдуть відключення електроенергії в українських містах.

Звісно, хтось може сказати, що вже можна було б звикнути. Однак іноді світло зникає абсолютно неочікувано. Тому компанія ДТЕК запустила чат-бот у Telegram, в якому можна відстежувати графік відключення електрики за своєю адресою.

Одразу після відкриття чату бот просить зазначити свій номер телефону та особовий рахунок. Їх можна знайти у договорі з ДТЕК Київські Електромережі або контактному центрі.

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можна дізнатись про графік відключення світла;

передати показники лічильника за електроенергію;

повідомити працівників ДТЕК про відсутність електроенергії.

Графік відключення електроенергії у Києві можна знайти на сайті ДТЕК Київські Електромережі та чат-боті від постачальника електроенергії та газу YASNO за посиланням.

Наше життя повністю зав’язане на електроенергії: від холодильника до зарядного пристрою для телефона. Тому важливо знати, що робити, якщо її не стане. Читай, що робити, якщо у будинку вимкнули світло.

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