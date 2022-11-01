Україна

Для приборкання темряви: ДТЕК створив чат-бот, щоб відслідковувати відключення світла за адресою

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 10:00
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