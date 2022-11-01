Центр та Північ без електропостачання — де не буде світла 1 листопада

Росіяни вкотре завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Наші енергетики роблять усе, щоб якомога швидше полагодити руйнування і відновити електропостачання. Для цього потрібні тимчасові відключення електрики.

Відключення електропостачання 1 листопада

НЕК Укренерго повідомив, що 1 листопада з 06:00 частково буде відсутнє електропостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

— Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, — йдеться у повідомленні.

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Тимчасові відключення світла допоможуть енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Хоча є графіки відключення світла, вони не завжди працюють. Тому ДТЕК створив чат-бот, щоб відстежувати відключення світла.

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