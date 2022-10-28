Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення

Уже зовсім скоро, з 31 жовтня по 6 листопада, Харківобленерго вводить 12 черг відключень електроенергії у місті. Це відбувається через наслідки російських обстрілів України.

Графік планових відключень світла у Харкові — у матеріалі.

Віялові відключення світла: Харків 2022

Погодинні відключення розраховані на тиждень з сьомої години ранку по десяту вечора. Обленерго створили 12 спеціальних черг відключень по вулицях міста Харкова та області.

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1 черга: 07:00–10:00

2 черга: 08:00–11:00

3 черга: 9:00–12:00

4 черга: 10:00–13:00

5 черга: 11:00–14:00

6 черга: 12:00–15:00

7 черга: 13:00–16:00

8 черга: 14:00–17:00

9 черга: 15:00–18:00

10 черга: 17:00–20:00

11 черга: 18:00–21:00

12 черга: 19:00–22:00

Повний графік планових відключень Харків дивіться на сайті обленерго.

Відключення світла: Харків

Через російські обстріли Укренерго вимушено обмежує споживання електроенергії. Для того, щоб стабілізувати системи обмеження електроспоживання, Укренерго запроваджує відключення по Харківській області майже щодня. Кілька днів тому світло вимикали у 10 громадах області. Вчора — у семи громадах.

А якщо в тебе зараз немає світла, то читай, що робити при відключенні електрики.

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