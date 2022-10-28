Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення

Уже зовсім скоро, з 31 жовтня по 6 листопада, Харківобленерго вводить 12 черг відключень електроенергії у місті. Це відбувається через наслідки російських обстрілів України.
Графік планових відключень світла у Харкові — у матеріалі.
Погодинні відключення розраховані на тиждень з сьомої години ранку по десяту вечора. Обленерго створили 12 спеціальних черг відключень по вулицях міста Харкова та області.
Повний графік планових відключень Харків дивіться на сайті обленерго.
Через російські обстріли Укренерго вимушено обмежує споживання електроенергії. Для того, щоб стабілізувати системи обмеження електроспоживання, Укренерго запроваджує відключення по Харківській області майже щодня. Кілька днів тому світло вимикали у 10 громадах області. Вчора — у семи громадах.
А якщо в тебе зараз немає світла, то читай, що робити при відключенні електрики.
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