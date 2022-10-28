График отсутствия света в Харькове: с 31 октября начнутся веерные отключения

Уже совсем скоро, с 31 октября по 6 ноября, Харьковоблэнерго вводит 12 очередей отключений электроэнергии в Харькове. Это происходит из-за последствий российских обстрелов Украины.
График плановых отключений света в Харькове — в материале.
Почасовые отключения рассчитаны на неделю: с семи часов утра до десяти вечера.
Облэнерго создало 12 специальных очередей отключений по улицам города Харькова и области.
Полный график плановых отключений Харькова смотри на сайте облэнерго.
Из-за российских обстрелов Укрэнерго вынужденно ограничивает потребление электроэнергии. Для того чтобы стабилизировать системы ограничения электропотребления, Укрэнерго вводит отключения по Харьковской области почти каждый день. Пару дней назад свет выключали в 10 общинах области. Вчера — в семи общинах.
А если у тебя сейчас нет света, то читай, что делать при отключении электричества.
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