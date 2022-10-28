Украина

График отсутствия света в Харькове: с 31 октября начнутся веерные отключения

Анна Голишевская, редактор сайта 28 октября 2022, 18:22
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