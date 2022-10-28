График отсутствия света в Харькове: с 31 октября начнутся веерные отключения

Уже совсем скоро, с 31 октября по 6 ноября, Харьковоблэнерго вводит 12 очередей отключений электроэнергии в Харькове. Это происходит из-за последствий российских обстрелов Украины.

График плановых отключений света в Харькове — в материале.

Веерные отключения света: Харьков 2022

Почасовые отключения рассчитаны на неделю: с семи часов утра до десяти вечера.

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Облэнерго создало 12 специальных очередей отключений по улицам города Харькова и области.

1 очередь: 07:00–10:00

2 очередь: 08:00–11:00

3 очередь: 9:00–12:00

4 очередь: 10:00–13:00

5 очередь: 11:00–14:00

6 очередь: 12:00–15:00

7 очередь: 13:00–16:00

8 очередь: 14:00–17:00

9 очередь: 15:00–18:00

10 очередь: 17:00–20:00

11 очередь: 18:00–21:00

12 очередь: 19:00 — 22:00

Полный график плановых отключений Харькова смотри на сайте облэнерго.

Отключение света: Харьков

Из-за российских обстрелов Укрэнерго вынужденно ограничивает потребление электроэнергии. Для того чтобы стабилизировать системы ограничения электропотребления, Укрэнерго вводит отключения по Харьковской области почти каждый день. Пару дней назад свет выключали в 10 общинах области. Вчера — в семи общинах.

А если у тебя сейчас нет света, то читай, что делать при отключении электричества.

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