Украина

Почему свет выключают не по графику? Объяснил глава Укрэнерго

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 октября 2022, 10:30
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