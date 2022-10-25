Почему свет выключают не по графику? Объяснил глава Укрэнерго

Россия бьет по энергообъектам Украины. Чтобы поскорее восстановить нашу энергосистему, по всей территории Украины были введены графики отключения электроэнергии.

Глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина рассказал, как применяют графики отключений и почему их иногда не соблюдают.

По его словам, чтобы быстро снизить потребление электроэнергии в определенном регионе, для отключения выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением. Поэтому отключение не всегда распределяется равномерно.

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Графики отключений применяются в соответствии со сложившейся ситуацией. Поэтому облэнерго должны как можно быстрее выполнять указания от Укрэнерго касательно отключений.

Чтобы сделать это быстро, иногда выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, где можно быстрее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее.

— Поэтому бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей, — объясняет Кудрицкий.

Он сообщил, что скоро время, на которое исчезает свет, может измениться. Укрэнерго проанализирует отключения за последние несколько недель, чтобы определить их эффективность. При анализе обратят внимание и на то, нет ли неравномерных отключений. Это нужно для того, чтобы сделать графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку.

Если будут обнаружены случаи, когда одних и тех же потребителей отключали на длительный период, а других нет, то появится возможность уменьшить среднюю продолжительность отключений путем равномерного распределения между потребителями.

Ранее мы рассказывали о графиках отключения света в Киеве.

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