Уменьшили потребление электроэнергии на 10% — как Киев экономит свет и готовится к отопительному сезону

С 10 октября в Киеве пришлось много ударов по объектам критической инфраструктуры. В столице отключали свет, в некоторых районах не было водоснабжения.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал Яне Брензей о работах по возобновлению электроснабжения и тепла в районы Киева.

Но сперва напомнил владельцам недвижимости (паркингам, частным детским садикам и т.п.), что они должны пускать людей в укрытия во время сигнала воздушной тревоги.

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Если возникают ситуации, когда владельцы не пускают людей в помещения защиты, нужно вызвать полицию или звонить в Службу защиты киевлян по номеру 15-51. Власти Киева следят за тем, чтобы у людей был доступ к укрытиям.

О потреблении электроэнергии и отоплении

По его словам, Укрэнерго решает, сколько будут продолжаться отключения электричества.

— По данным энергетиков, Киев снизил потребление электроэнергии на 10%. Мы должны как можно меньше потреблять электроэнергии, свести ее к минимуму.

Мы начали отопительный сезон, чтобы меньше нагружать электрические сети, — сообщил Пантелеев.

Сейчас уже около 30% домов получили тепло, его запуск продолжается. Процесс проходит плавно, ведь на работу влияют воздушные тревоги и комендантский час.

О работе электротранспорта

Петр Пантелеев сказал, что в столице должны приниматься сбалансированные решения по использованию электротранспорта. Несколько дней назад вместо троллейбусов были запущены автобусы. Такие решения могут принимать снова, все будет зависеть от ситуации. Но прекращать работу метро не собираются.

Ранее мы рассказывали о графиках отключения света в Киеве.

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