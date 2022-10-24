Украина

Уменьшили потребление электроэнергии на 10% — как Киев экономит свет и готовится к отопительному сезону

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 октября 2022, 17:00

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