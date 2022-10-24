Зменшили споживання електроенергії на 10% — як Київ заощаджує світло та готується до опалювального сезону

З 10 жовтня Київ зазнав багато ударів по об’єктах критичної інфраструктури. У столиці вимикали світло, у деяких районах не було водопостачання.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів Яні Брензей про роботу з відновлення електропостачання й тепла у райони Києва.

Але спершу нагадав власникам нерухомості (паркінгам, приватним дитячим садочкам тощо), що вони повинні пускати людей до укриттів під час сигналу повітряної тривоги.

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Якщо виникають ситуації, коли власники не пускають людей до приміщень захисту, треба викликати поліцію або телефонувати у Службу захисту киян за номером 15-51. Влада Києва слідкує за тим, щоб люди мали доступ до укриттів.

Про споживання електрики та опалення у Києві

За його словами, Укренерго вирішує, скільки триватимуть відключення електрики.

— За даними енергетиків, Київ зменшив споживання електроенергії на 10%. Ми повинні якомога менше споживати електроенергії, звести її використання до мінімуму.

Ми розпочали опалювальний сезон, щоб менше навантажувати електричні мережі, — повідомив Пантелеєв.

Зараз уже майже 30% будинків отримали тепло, його запуск продовжується. Процес відбувається плавно, адже на роботу впливають повітряні тривоги та комендантська година.

Про роботу електротранспорту

Петро Пантелеєв сказав, що в столиці мають ухвалювати збалансоване рішення щодо використання електротранспорту. Кілька днів тому замість тролейбусів запускали автобуси. Такі рішення можуть ухвалювати знову, все залежатиме від ситуації. Але припиняти роботу метро не збираються.

Раніше ми розповідали про графіки відключення світла у Києві.

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