Чому світло вимикають не за графіком? Пояснювати взявся голова Укренерго

Росія б’є по енергооб’єктах України. Щоб якнайшвидше відновити нашу енергосистему, по всій території України ввели графіки відключення електроенергії.

Голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв’ю РБК-Україна розповів, як застосовують графіки відключень та чому їх інколи не дотримуються.

За його словами, щоб швидко зменшити споживання електроенергії в певному регіоні, для відключення обирають енерговузли з найбільшим споживанням. Саме тому відключення не завжди розподіляється рівномірно.

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Графіки відключень застосовують відповідно до ситуації, яка склалася. Тому обленерго повинні якнайшвидше виконувати вказівки від Укренерго щодо відключень.

Щоб зробити це швидко, іноді обирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження і збалансувати енергосистему. Так простіше і швидше.

— Тому буває, що при графіках аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів, — пояснює Кудрицький.

За його словами, скоро час, на який зникає світло, може змінитися. Укренерго проаналізує ефективність відключень протягом останніх кількох тижнів, щоб визначити їхню ефективність.

Звертатимуть увагу і на те, чи немає нерівномірних відключень. Це потрібно для того, щоб зробити графіки більш м’якими для споживача і справедливо розподілити навантаження.

Якщо виявлять випадки, коли тих саме споживачів відключали на тривалий період, а інших ні, то з’явиться можливість зменшити середню тривалість відключень шляхом рівномірного розподілення між споживачами.

Раніше ми розповідали про графіки відключення світла в Києві.

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