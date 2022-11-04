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Выскажи свое мнение в несколько кликов! Как пройти опрос по переименованию столичных улиц

Елена Яковлева, редактор сайта 04 ноября 2022, 18:45
Опитування щодо перейменування назв площ та вулиць: інструкція, як взяти участь в опитуванні
Фото: Pexels

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