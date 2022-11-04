Выскажи свое мнение в несколько кликов! Как пройти опрос по переименованию столичных улиц

Сегодня, 4 ноября, в приложении Київ Цифровий начался опрос общественного мнения по поводу переименования городских объектов, названия которых связаны с Россией или ее сателлитами.

Предлагается вернуть улицам их исторические названия. Об этом сообщает руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Читай, как принять участие в голосовании, и выскажи свое мнение о целесообразности переименования топонимов столицы.

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Опрос в Київ Цифровий: как принять участие

Принять участие в опросе можно до 13 ноября. Для этого выполни несколько простых шагов:

Зайди в приложение Київ Цифровий и нажми синюю кнопку с буквой К. Выбери пункт Опросы в разделе Электронная демократия. Выбери нужный объект, за переименование которого хочешь проголосовать. Выбери ответ и подтверди его. Подтверди личность через свой банк (это нужно для честных и прозрачных результатов).

Зачем проходить опрос

Как отмечают в КГГА, возвращение исторических названий — важный этап дерусификации, направленный на восстановление исторической памяти и укрепление национальной идентичности.

Цель опроса — узнать мнение украинцев о целесообразности возвращения исторических названий 32 объектам городского подчинения, подлежащих переименованию.

После завершения опроса, электронная система подсчитает окончательные результаты, которые передадут на рассмотрение Киевсовета.

Объекты отобраны экспертной комиссией, в состав которой привлечены специалисты:

Украинского института национальной памяти;

Института истории Украины;

Института украинской археологии и источниковедения имени М. С. Грушевского;

Института украиноведения имени И. Крипьякевича;

Института языкознания имени А. А. Потебни;

Института украинского языка;

Института литературы имени Т. Г. Шевченко.

Целесообразно ли дерусифицировать топонимы

А теперь выскажи свое мнение о целесообразности переименования столичных топонимов!

Напомним, что в июне в приложении Київ Цифровий уже проводился аналогичный опрос про переименование улиц в Киеве.

Тогда разрешалась судьба около 300 городских топонимов. По результатам идет дерусификация в столице. Читай, как выбирали новые названия.

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