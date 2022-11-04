Выскажи свое мнение в несколько кликов! Как пройти опрос по переименованию столичных улиц

Сегодня, 4 ноября, в приложении Київ Цифровий начался опрос общественного мнения по поводу переименования городских объектов, названия которых связаны с Россией или ее сателлитами.
Предлагается вернуть улицам их исторические названия. Об этом сообщает руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Читай, как принять участие в голосовании, и выскажи свое мнение о целесообразности переименования топонимов столицы.
Принять участие в опросе можно до 13 ноября. Для этого выполни несколько простых шагов:
Как отмечают в КГГА, возвращение исторических названий — важный этап дерусификации, направленный на восстановление исторической памяти и укрепление национальной идентичности.
Цель опроса — узнать мнение украинцев о целесообразности возвращения исторических названий 32 объектам городского подчинения, подлежащих переименованию.
После завершения опроса, электронная система подсчитает окончательные результаты, которые передадут на рассмотрение Киевсовета.
Объекты отобраны экспертной комиссией, в состав которой привлечены специалисты:
А теперь выскажи свое мнение о целесообразности переименования столичных топонимов!
Напомним, что в июне в приложении Київ Цифровий уже проводился аналогичный опрос про переименование улиц в Киеве.
Тогда разрешалась судьба около 300 городских топонимов. По результатам идет дерусификация в столице. Читай, как выбирали новые названия.
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