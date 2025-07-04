Смог в Киеве появился после обстрела Киева 4 июля, жители столицы начали жаловаться на тяжелый воздух. В частности, это произошло в результате горения после атаки россиян. Читай подробнее о смоге в Киеве и как уберечь себя от негативного влияния смога, далее.

Смог в Киеве 4 июля: что известно

Сначала на плохое качество воздуха стали жаловаться сами киевляне. По словам очевидцев, открыть окно просто невозможно из-за неприятного запаса наружу.

Министерство окружающей среды сообщило, что уровень загрязненности воздуха в Киеве действительно высок. К счастью, уровень радиационного фона остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха.

Причина ухудшения состояния воздуха — пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь с 3 на 4 июля.

— До стабилизации ситуации рекомендуем по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещение, поддерживать водный баланс, если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум. Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Пока ситуация с показателями качества воздуха в Киеве такая:

Смог в Киеве после ночной атаки — Министерство окружающей среды предупредило украинцев / 4 Фотографии

Как отслеживать актуальное состояние воздуха в столице, можешь узнать из нашего другого материала с онлайн-картой качества воздуха.

