Опросы

Это — не наша культура! Советские стереотипы, от которых следует избавляться в новом украинском обществе

Виктория Мельник, редактор сайта 17 января 2023, 19:00
Звички СРСР

Больше новостей
Жураковская
“Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром”: Олеся Жураковская растрогала сеть реакцией на трагедию в Днепре
Які фрукти та овочі їсти взимку
Что есть в январе — зимний рацион для здоровой жизни
Як подати заяву на виплати допомоги при народженні дитини
Государственная помощь при рождении ребенка — какая сумма и как подать заявление
Leopard 2
Танки Leopard: что в них особенного, почему они так необходимы Украине и кто может их передать
Смотреть больше

Материалы по теме

Жураковская
“Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром”: Олеся Жураковская растрогала сеть реакцией на трагедию в Днепре
Leopard 2
Танки Leopard: что в них особенного, почему они так необходимы Украине и кто может их передать
Милан
От симуляторов до настоящей войны: интервью с добровольцем львовского ТРО Миланом, который воюет на Донбассе
Росія може напасти на Казахстан: Данилов
Путин уничтожил российское общество! Данилов о выборах в России и на какую еще страну РФ может напасть

Видео
0:04:22
Наталія Гуменюк про ймовірність масованої ракетної атаки РФ

Залп до 44 ракет в Черном море. К чему готовится РФ — анализирует Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
0:02:30
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
0:09:53
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас
0:11:23
Дніпро розбір завалів
Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре
0:02:43
Залізничне
Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:18
Київщина
Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ
0:02:25
М113
Немецкий помощник с необычным именем! Как М113 спасает ВСУ на фронте, и какие впечатления украинских защитников
0:03:48
Купʼянськ
Линия фронта слишком близко! Сокрушительные обстрелы мирных жителей в Купянске
Больше видео
Традиції святкування Водохрещі
Читать дальше
Мы знаем о традициях празднования Крещения, а ты? Давай проверим

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь