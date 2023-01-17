Это — не наша культура! Советские стереотипы, от которых следует избавляться в новом украинском обществе

Украинское общество сейчас как никогда готово к переменам. К тому же именно на фоне войны и полного переосмысления наших ценностей и настоящей культуры, граждане непокоренной страны начинают все чаще думать: а не продолжаем ли мы традиции “русского мира” собственными привычками?
Конечно, совершенно непросто выбросить из жизни привычки, которые уже успели перекочевать в раздел традиций: так поступали наши родители, и их родители, и еще поколение перед ними.
Тем не менее мы считаем, что реформы украинского общества должны начинаться уже сейчас. И первый шаг к новой жизни — осознание стереотипов, которые портят нашу жизнь на протяжении десятков лет.
Мы собрали самые распространенные мнения и привычки, которые укоренились в украинском обществе за время СССР и предлагаем тебе пройти небольшой тест, чтобы ты мог/могла понять, какие ошибки допускаешь.
Эта тема насколько широкая, что мы можем разделить ее на еще несколько пунктов. Основной из них — придавать лишнюю значимость мыслям людей вокруг.
Слышал(-ла) ли ты от родных фразу: “А что скажут люди?”. Раздражает? Конечно.
На самом деле, стоит осознать, что людям вокруг абсолютно безразличен цвет твоих волос, твоя ориентация или предпочтения в профессиях. И не стоит самому/самой прибегать к таким сплетням, ведь каждый человек уникален, и его мечты и желания также уникальны. Поэтому судить имеет право только суд и его работники — того, кто совершил преступление.
А нам следует избавляться от страха перед другими и поступать так, как чувствует сердце! Потому что жизнь — одна.
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Под руку со страхом осуждения идет еще одна ужасная привычка — давать советы, когда тебя о них не просили. Это касается и навязчивой помощи, которую часто прикрывают любовью или попечительством.
На самом деле это не значит, что следует отказаться от помощи друг другу. Совершенно наоборот: нужно уважать личные границы другого человека, его выбор и опыт.
Никто не будет бояться просить совета, если будет уверен, что не встретит осуждение или агрессивные комментарии по поводу той или иной ситуации.
Никто не будет бояться просить совета, если будет уверен, что не встретит осуждение или агрессивные комментарии по поводу той или иной ситуации.
Привычка ходить дома неопрятно и наряжаться только на выход, на улицу — это то, что оставил нам Советский Союз.
Заботиться и ухаживать за собой нужно где угодно и в любое время. Ведь нравиться себе стоит не раз в неделю, а ежедневно, когда проходишь мимо домашнего зеркала.
То же самое касается и скатерок, сервизов, бокалов для особого дня.
Не стоит ждать гостей или Рождества, чтобы порадовать себя красивыми вещами вокруг: надевай красивую одежду в любое время, завтракай из интересной посуды 365 дней в году и покупай что-то для интерьера без особой причины.
Если в твоей памяти всплыли пресловутые рыбки из сервизов, которые есть едва ли не у каждой семьи — этот пункт для тебя.
Выбрасывать сломанные, испорченные, ненужные вещи — нормальная и правильная практика. А вот накапливать весь хлам в шкафах или на балконах с мыслью “может еще пригодиться” — плохая привычка.
Не стоит надеяться на приход чего-то нового в твою жизнь, когда на полках запыленными покоятся старые вещи.
Не стоит надеяться на приход чего-то нового в твою жизнь, когда на полках запыленными покоятся старые вещи.
Никому ничего не доверять, говорить тихо, потому что у стен есть уши; искать теории заговоров, потому что власть скрывает правду — все это породила советская власть, которая действительно не давала оснований для доверия.
Но времена изменились. Власти не скрывают реальной картины на войне, соседи больше не стоят со стаканами у стен, а друзья не заложат тебя в обмен на сигареты.
Поэтому следует открываться этому миру и учиться доверять.
Мужчины не плачут, а женщины носят юбки и платья? Нет, любой человек, независимо от пола и гендера, испытывает положительные и негативные эмоции и может на них реагировать не только гневом, но и слезами.
Не все женщины любят каблуки и платья, а их отсутствие в гардеробе также не свидетельствует о би- или гомосексуальности. Ведь одежда — это о комфорте, удобстве и самовыражении.
Не все женщины любят каблуки и платья, а их отсутствие в гардеробе также не свидетельствует о би- или гомосексуальности. Ведь одежда — это о комфорте, удобстве и самовыражении.
Гендерные роли в современном мире тоже не имеют четкого разделения. Иногда женщинам удается лучше и больше зарабатывать, чем их партнерам-мужчинам. В то же время мужчины любят и — представь себе — вкуснее готовят, чем женщины.
Такая же ситуация с воспитанием детей.
Многие семьи до сих пор не позволяют себе пользоваться услугами нянь, поваров, клининга просто потому, что так принято: женщина должна делать все самостоятельно.
Нет, женщина не должна делать все своими силами, равно как и мужчина. Ведь здоровье и семейные отношения важнее выполнения всех дел единолично.
На самом деле иногда стереотипы, которые засели в наших головах, превращают действительно семейные ценности в аппликацию счастливой жизни.
Например, мнение, что ребенок должен жить в полноценной семье, где родители ругаются, изменяют, но остаются жить вместе.
Стоит осознать: ребенок может быть счастлив рядом со счастливыми родителями. Это не предполагает обязательного совместного проживания двух взрослых людей.
Стоит осознать: ребенок может быть счастлив рядом со счастливыми родителями. Это не предполагает обязательного совместного проживания двух взрослых людей.
Семейное насилие — это не тема табу. Ни женщина, ни мужчина не должны оставаться в абьюзивных отношениях.
Советы старшего поколения о терпении женщин, женской мудрости — все это вещи, которые годами ухудшали жизни тысяч семей.
Поэтому если однажды твой партнер повел себя неприемлемо по отношению к тебе — такие отношения следует прекращать.
Раньше считалось, что лучшей мамой станет женщина, которая родила рано. И сейчас существует мнение, что выйти замуж и родить детей стоит до 25 лет — потом будет слишком поздно.
Молодое поколение, которое сейчас активно занимается своим психологическим здоровьем, интересуется психологией, понимает: материнство должно стать взвешенным шагом, а не результатом давления общества.
Молодое поколение, которое сейчас активно занимается своим психологическим здоровьем, интересуется психологией, понимает: материнство должно стать взвешенным шагом, а не результатом давления общества.
Это касается и того, что полноценная семья — это когда есть мама, папа и ребенок. На самом же деле нежелание иметь детей — вполне нормальное. И его нужно уважать.
Тема абортов до сих пор очень тяжела для общества. И не только нашего: во многих странах мира аборты запретили на законодательном уровне. Но уменьшило ли это их количество? Нет.
До сих пор идут целые дебаты между сторонниками запрета на аборты и теми, кто отстаивает простое женское право: мое тело — мое дело. Это очень нравственно-чувствительная тема, но для женщины, забеременевшей от насильника, аборт может быть едино правильным решением.
В СССР секса не было? Нет, не было только полового воспитания. Несмотря на запрет на аборты, количество ранних беременностей было невероятно большим.
И сейчас родителям тяжело начать с ребенком разговор о сексе. Но это необходимо, чтобы обезопасить не только от нежелательной беременности, но и от болезней, разочарований и страха. И лучше, чтобы о таких интимных вещах с детьми говорили именно родители, потому что доверие к миру начинается именно с доверия к родителям.
Пенсия — это не только время для забав с внуками. После окончания рабочего периода человек имеет полное право и возможность отправиться в путешествия, найти новое увлечение, изучать и заниматься тем, что интересовало всегда.
Иногда можно встретить людей, которые убеждены, что при СССР жилось лучше: пенсии были выше, а государство всем обеспечивало.
Но это пример того, как существуют тоталитарные государства.
Но это пример того, как существуют тоталитарные государства.
Государство не должно обеспечивать граждан, ведь пенсия — это пережитки Советского Союза. В Европе человек на протяжении всей жизни копит средства, обеспечивающие достойную старость. Это происходит с помощью счетов в банках, куда ты платишь выгодный для тебя процент своего заработка на протяжении всей жизни.
Народные методы — теплые и родные для многих из нас. Но нужно понимать, что популярны они были во времена отсутствия доказательной медицины. К тому же, такие процедуры с настойками или уксусными носками помогали далеко не всем.
Так что если твое здоровье ухудшается — не медли и немедленно обращайся к врачу!
Столы, которые ломятся от блюд, море алкоголя и российские фильмы по телевизору: все это навязано нам, силой привито для искоренения этнических украинских традиций.
Речь идет не только о каком-нибудь оливье, которое готовили в СССР из самых дешевых, доступных для пролетариев продуктов. Это о том, как ген голода передался нам через поколение. Ведь готовить блюда, которые будут еще неделю стоять в холодильнике — это реакция людей на преступление голода 1932-1933 годов.
Много раз подчеркивалось и то, что Новый год — это сакральный праздник для России, которая искоренила традицию праздновать Рождество во времена СССР.
Традиционный и сакральный праздник для украинцев — Рождество Христово, которое изначально отмечали 25 декабря.
Традиционный и сакральный праздник для украинцев — Рождество Христово, которое изначально отмечали 25 декабря.
Новый год — это легкая вечеринка после действительно важного празднования.
Чтобы убедиться, что привычки СССР покинули тебя, пройди наш тест и делись результатами с друзьями!
Об истории празднования Рождества в Украине и почему возникла такая неразбериха с датами — мы рассказывали тебе в другом нашем материале.
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