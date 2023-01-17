Это — не наша культура! Советские стереотипы, от которых следует избавляться в новом украинском обществе

Украинское общество сейчас как никогда готово к переменам. К тому же именно на фоне войны и полного переосмысления наших ценностей и настоящей культуры, граждане непокоренной страны начинают все чаще думать: а не продолжаем ли мы традиции “русского мира” собственными привычками?

Конечно, совершенно непросто выбросить из жизни привычки, которые уже успели перекочевать в раздел традиций: так поступали наши родители, и их родители, и еще поколение перед ними.

Тем не менее мы считаем, что реформы украинского общества должны начинаться уже сейчас. И первый шаг к новой жизни — осознание стереотипов, которые портят нашу жизнь на протяжении десятков лет.

Сейчас также смотрят

Мы собрали самые распространенные мнения и привычки, которые укоренились в украинском обществе за время СССР и предлагаем тебе пройти небольшой тест, чтобы ты мог/могла понять, какие ошибки допускаешь.

Жить так, как все

Эта тема насколько широкая, что мы можем разделить ее на еще несколько пунктов. Основной из них — придавать лишнюю значимость мыслям людей вокруг.

Слышал(-ла) ли ты от родных фразу: “А что скажут люди?”. Раздражает? Конечно.

На самом деле, стоит осознать, что людям вокруг абсолютно безразличен цвет твоих волос, твоя ориентация или предпочтения в профессиях. И не стоит самому/самой прибегать к таким сплетням, ведь каждый человек уникален, и его мечты и желания также уникальны. Поэтому судить имеет право только суд и его работники — того, кто совершил преступление.

А нам следует избавляться от страха перед другими и поступать так, как чувствует сердце! Потому что жизнь — одна.

Советы, которых никто не просил

Под руку со страхом осуждения идет еще одна ужасная привычка — давать советы, когда тебя о них не просили. Это касается и навязчивой помощи, которую часто прикрывают любовью или попечительством.

На самом деле это не значит, что следует отказаться от помощи друг другу. Совершенно наоборот: нужно уважать личные границы другого человека, его выбор и опыт.

Никто не будет бояться просить совета, если будет уверен, что не встретит осуждение или агрессивные комментарии по поводу той или иной ситуации.

Домашние и “парадные” вещи

Привычка ходить дома неопрятно и наряжаться только на выход, на улицу — это то, что оставил нам Советский Союз.

Заботиться и ухаживать за собой нужно где угодно и в любое время. Ведь нравиться себе стоит не раз в неделю, а ежедневно, когда проходишь мимо домашнего зеркала.

Откладывать все лучшее

То же самое касается и скатерок, сервизов, бокалов для особого дня.

Не стоит ждать гостей или Рождества, чтобы порадовать себя красивыми вещами вокруг: надевай красивую одежду в любое время, завтракай из интересной посуды 365 дней в году и покупай что-то для интерьера без особой причины.

(Не) выбрасывай!

Если в твоей памяти всплыли пресловутые рыбки из сервизов, которые есть едва ли не у каждой семьи — этот пункт для тебя.

Выбрасывать сломанные, испорченные, ненужные вещи — нормальная и правильная практика. А вот накапливать весь хлам в шкафах или на балконах с мыслью “может еще пригодиться” — плохая привычка.

Не стоит надеяться на приход чего-то нового в твою жизнь, когда на полках запыленными покоятся старые вещи.

Абсолютное недоверие

Никому ничего не доверять, говорить тихо, потому что у стен есть уши; искать теории заговоров, потому что власть скрывает правду — все это породила советская власть, которая действительно не давала оснований для доверия.

Но времена изменились. Власти не скрывают реальной картины на войне, соседи больше не стоят со стаканами у стен, а друзья не заложат тебя в обмен на сигареты.

Поэтому следует открываться этому миру и учиться доверять.

Гендерные стереотипы

Мужчины не плачут, а женщины носят юбки и платья? Нет, любой человек, независимо от пола и гендера, испытывает положительные и негативные эмоции и может на них реагировать не только гневом, но и слезами.

Не все женщины любят каблуки и платья, а их отсутствие в гардеробе также не свидетельствует о би- или гомосексуальности. Ведь одежда — это о комфорте, удобстве и самовыражении.

Гендерные роли в современном мире тоже не имеют четкого разделения. Иногда женщинам удается лучше и больше зарабатывать, чем их партнерам-мужчинам. В то же время мужчины любят и — представь себе — вкуснее готовят, чем женщины.

Такая же ситуация с воспитанием детей.

Отказываться от помощи

Многие семьи до сих пор не позволяют себе пользоваться услугами нянь, поваров, клининга просто потому, что так принято: женщина должна делать все самостоятельно.

Нет, женщина не должна делать все своими силами, равно как и мужчина. Ведь здоровье и семейные отношения важнее выполнения всех дел единолично.

Семейные ценности

На самом деле иногда стереотипы, которые засели в наших головах, превращают действительно семейные ценности в аппликацию счастливой жизни.

Например, мнение, что ребенок должен жить в полноценной семье, где родители ругаются, изменяют, но остаются жить вместе.

Стоит осознать: ребенок может быть счастлив рядом со счастливыми родителями. Это не предполагает обязательного совместного проживания двух взрослых людей.

Не “выносить мусор из дома”

Семейное насилие — это не тема табу. Ни женщина, ни мужчина не должны оставаться в абьюзивных отношениях.

Советы старшего поколения о терпении женщин, женской мудрости — все это вещи, которые годами ухудшали жизни тысяч семей.

Поэтому если однажды твой партнер повел себя неприемлемо по отношению к тебе — такие отношения следует прекращать.

Молодое материнство

Раньше считалось, что лучшей мамой станет женщина, которая родила рано. И сейчас существует мнение, что выйти замуж и родить детей стоит до 25 лет — потом будет слишком поздно.

Молодое поколение, которое сейчас активно занимается своим психологическим здоровьем, интересуется психологией, понимает: материнство должно стать взвешенным шагом, а не результатом давления общества.

Это касается и того, что полноценная семья — это когда есть мама, папа и ребенок. На самом же деле нежелание иметь детей — вполне нормальное. И его нужно уважать.

Аборт — это право каждой

Тема абортов до сих пор очень тяжела для общества. И не только нашего: во многих странах мира аборты запретили на законодательном уровне. Но уменьшило ли это их количество? Нет.

До сих пор идут целые дебаты между сторонниками запрета на аборты и теми, кто отстаивает простое женское право: мое тело — мое дело. Это очень нравственно-чувствительная тема, но для женщины, забеременевшей от насильника, аборт может быть едино правильным решением.

Половое воспитание

В СССР секса не было? Нет, не было только полового воспитания. Несмотря на запрет на аборты, количество ранних беременностей было невероятно большим.

И сейчас родителям тяжело начать с ребенком разговор о сексе. Но это необходимо, чтобы обезопасить не только от нежелательной беременности, но и от болезней, разочарований и страха. И лучше, чтобы о таких интимных вещах с детьми говорили именно родители, потому что доверие к миру начинается именно с доверия к родителям.

Старость — это конец жизни?

Пенсия — это не только время для забав с внуками. После окончания рабочего периода человек имеет полное право и возможность отправиться в путешествия, найти новое увлечение, изучать и заниматься тем, что интересовало всегда.

Иногда можно встретить людей, которые убеждены, что при СССР жилось лучше: пенсии были выше, а государство всем обеспечивало.

Но это пример того, как существуют тоталитарные государства.

Государство не должно обеспечивать граждан, ведь пенсия — это пережитки Советского Союза. В Европе человек на протяжении всей жизни копит средства, обеспечивающие достойную старость. Это происходит с помощью счетов в банках, куда ты платишь выгодный для тебя процент своего заработка на протяжении всей жизни.

Народная медицина

Народные методы — теплые и родные для многих из нас. Но нужно понимать, что популярны они были во времена отсутствия доказательной медицины. К тому же, такие процедуры с настойками или уксусными носками помогали далеко не всем.

Так что если твое здоровье ухудшается — не медли и немедленно обращайся к врачу!

Праздники

Столы, которые ломятся от блюд, море алкоголя и российские фильмы по телевизору: все это навязано нам, силой привито для искоренения этнических украинских традиций.

Речь идет не только о каком-нибудь оливье, которое готовили в СССР из самых дешевых, доступных для пролетариев продуктов. Это о том, как ген голода передался нам через поколение. Ведь готовить блюда, которые будут еще неделю стоять в холодильнике — это реакция людей на преступление голода 1932-1933 годов.

Много раз подчеркивалось и то, что Новый год — это сакральный праздник для России, которая искоренила традицию праздновать Рождество во времена СССР.

Традиционный и сакральный праздник для украинцев — Рождество Христово, которое изначально отмечали 25 декабря.

Новый год — это легкая вечеринка после действительно важного празднования.

Чтобы убедиться, что привычки СССР покинули тебя, пройди наш тест и делись результатами с друзьями!

Об истории празднования Рождества в Украине и почему возникла такая неразбериха с датами — мы рассказывали тебе в другом нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!