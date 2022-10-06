Актуальная карта боевых действий в Украине 6 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каждый день ВСУ плодотворно работают, чтобы мы с тобой могли жить в своей стране, общаться на родном языке и планировать счастливое будущее. Особенно результативны последние недели — силами контрнаступления украинских защитников освобождены еще восемь поселков на Херсонском направлении.

Но даже эти новости могут быть уже не актуальны, ведь карта боевых действий меняется чуть ли не ежечасно. Поэтому советуем внимательно следить за тем, как военные ВСУ прогоняют оккупанта с нашей земли и прочитать традиционный отчет Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 6 октября.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует события в Украине:

Исследовательская группа заявила, что российские войска во избежание оцепления отступили по меньшей мере из 18 населенных пунктов Херсона, включая Давидов Брод и Дудчаны, стратегически важных пунктов на линиях обороны российских войск.

Также эксперты ISW уверены: из-за успеха украинских сил в Херсонской области, а также одновременной кампании по освобождению территорий и наступления в Харьковской и Луганской областях россияне теряют моральный дух.

Частичная мобилизация Путина имеет более значительное краткосрочное влияние на российскую политику, чем война.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 октября 2022 года

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск на отдельных направлениях.

Противник продолжает обстрелы позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 20 населенных пунктов. Среди них — Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов и Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;

направлении — в районах населенных пунктов и на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка;

направлении — в районах населенных пунктов и на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытне, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;

направлении — в районах населенных пунктов и на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Времовка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдино и Мирное.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка.

Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работники угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии Росатом.

В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр.

В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.

На временно оккупированной территории Луганской области из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых военнослужащих.

Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла более десяти ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь вражеских БПЛА. Шесть из них — иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также десять других важных объектов врага.

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