Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 6 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Виктория Мельник, редактор сайта 06 октября 2022, 06:00
Карта боевых действий

Больше видео
Обстріл Запоріжжя
Новый удар и взрывы в Запорожье! Оккупанты попали по многоэтажкам, есть жертвы
0:03:27
Села Донеччини
Разрушенные дома и искалеченные жизни! Как выглядят деоккупированные села в Донецкой области
0:03:23
пес Крим
Крым на самом деле плакал! Что будет со знаменитым псом из Днепра
0:03:18
Запоріжжя обстріл колони
Никто такого не ожидал — очевидцы о зверском обстреле колонны гражданских авто в Запорожье
Смотреть больше

Последние видео
0:03:22
Юна волонтерка

Восьмилетняя волонтерка: как Даша из Одессы собирает деньги на дрон для ВСУ
Обстріл Запоріжжя
Новый удар и взрывы в Запорожье! Оккупанты попали по многоэтажкам, есть жертвы
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:27
Села Донеччини
Разрушенные дома и искалеченные жизни! Как выглядят деоккупированные села в Донецкой области
0:03:23
пес Крим
Крым на самом деле плакал! Что будет со знаменитым псом из Днепра
0:03:18
Запоріжжя обстріл колони
Никто такого не ожидал — очевидцы о зверском обстреле колонны гражданских авто в Запорожье
0:02:45
Полонений РФ розплакався перед камерою — мене обдурили
Понял, что его обманули, и расплакался — очередное видео с 20-летним оккупантом из РФ
0:05:27
Обстріл цивільної колони біля Куп'янська - свідчення очевидців
Стреляли, пока не стихли крики — жуткие детали атаки россиян на гражданскую колонну возле Купянска
0:03:54
Як живуть мешканці звільненого Лимана Донецької області
Угнанные авто и забытые россиянами “лапти” — что происходит в освобожденном Лимане сейчас
Санкции против России
Заставим Кремль платить! Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России
Больше видео
Обстріл Запоріжжя
Читать дальше
Новый удар и взрывы в Запорожье! Оккупанты попали по многоэтажкам, есть жертвы
Села Донеччини
Читать дальше
Разрушенные дома и искалеченные жизни! Как выглядят деоккупированные села в Донецкой области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь