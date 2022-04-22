Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 апреля

Украинцы еще задолго до изобретения Google maps путешествовали по миру в разных целях, ведь, как говорится, язык до Киева доведет. Однако российских оккупантов их “язык” в Украине сведет разве что в могилу, и помогут им в этом наши ВСУ.

Поэтому, когда наши военные бьют врага, следи, в каком направлении они это делают, чтобы быть в безопасности.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 22 апреля 2022 года

Генштаб сообщает, что в Донецком и Таврийском направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода Азовсталь.

На Слобожанщине обстановка существенных изменений не имела. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.

На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена ​​мобилизация лиц мужского пола. Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой Российской Федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого “референдума”.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха нет.

Все украинцы с нетерпением ждут нашей победы. Так что военный эксперт Олег Жданов рассказал, как может закончиться битва за восток.