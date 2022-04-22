Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 апреля

Украинцы еще задолго до изобретения Google maps путешествовали по миру в разных целях, ведь, как говорится, язык до Киева доведет. Однако российских оккупантов их “язык” в Украине сведет разве что в могилу, и помогут им в этом наши ВСУ.
Поэтому, когда наши военные бьют врага, следи, в каком направлении они это делают, чтобы быть в безопасности.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Генштаб сообщает, что в Донецком и Таврийском направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода Азовсталь.
На Слобожанщине обстановка существенных изменений не имела. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города.
На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола. Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой Российской Федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого “референдума”.
На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха нет.
Все украинцы с нетерпением ждут нашей победы. Так что военный эксперт Олег Жданов рассказал, как может закончиться битва за восток.