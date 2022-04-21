Друзьям — хлеб и соль, врагам — смерть. Потери российских военных 21 апреля

Украинцы — хорошие хозяева, трудолюбивые аграрии, дружественные соседи, однако никогда наш народ не был дружелюбным к врагам. С ними всегда был короткий разговор — их ждала смерть.
Подтверждение этому можно проследить во всех книгах по истории Украины или увидеть, как наши ВСУ уничтожают российских оккупантов.
Общие потери врага с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:
Генштаб ВСУ сообщает, что враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.
На Донецком и Таврийском направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.
В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной.
В селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили, что зеленых коридоров больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт.
На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага.
Российские военные должны ответить за то, что натворили на нашей земле. Они целенаправленно сбрасывали полутонные бомбы на дома с мирным населением. Ранее мы рассказывали о ситуации в Сумах.