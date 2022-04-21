Друзьям — хлеб и соль, врагам — смерть. Потери российских военных 21 апреля

Украинцы — хорошие хозяева, трудолюбивые аграрии, дружественные соседи, однако никогда наш народ не был дружелюбным к врагам. С ними всегда был короткий разговор — их ждала смерть.

Подтверждение этому можно проследить во всех книгах по истории Украины или увидеть, как наши ВСУ уничтожают российских оккупантов.

Общие потери врага с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

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личного состава — 21 000;

танков — 829 единиц;

боевых бронированных машин — 2118 единиц;

артиллерийских систем — 393 единицы;

РСЗО — 136 единиц;

средства ПВО — 67 единиц;

самолетов — 172 единицы;

вертолетов — 151 единицу;

автомобильной техники — 1508 единиц;

корабли/катера — 8 единиц;

цистерн с ГСМ — 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 166 единиц;

специальная техника — 27 единиц;

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 единицы.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 21 апреля Генштаб ВСУ традиционно сообщает о потенциально опасных направлениях и местах, где идут бои.

Информация о российском вторжении

Генштаб ВСУ сообщает, что враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврийском направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной.

В селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили, что зеленых коридоров больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага.

Российские военные должны ответить за то, что натворили на нашей земле. Они целенаправленно сбрасывали полутонные бомбы на дома с мирным населением. Ранее мы рассказывали о ситуации в Сумах.