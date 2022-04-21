Друзям — хліб та сіль, ворогам — смерть. Втрати російських військових 21 квітня

Українці — гарні господарі, працьовиті аграрії, дружні сусіди, проте ніколи наш народ не був приязним до ворогів. З ними завжди була коротка розмова — на них чекала смерть.

Підтвердження цьому можна прослідкувати у всіх книгах з історії України або побачити, як наші ЗСУ знищують російських окупантів.

Загальні втрати ворога з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:

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особового складу — 21 000;



танків — 829 одиниць;

бойових броньованих машин — 2118 одиниць;

артилерійських систем — 393 одиниці;

РСЗВ — 136 одиниць;

засоби ППО — 67 одиниць;

літаків — 172 одиниці;

гелікоптерів — 151 одиниця;

автомобільної техніки — 1508 одиниць;

кораблі/катери — 8 одиниць;

цистерн з ПММ — 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 166 одиниць;

спеціальна техніка — 27 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 21 квітня Генштаб ЗСУ традиційно повідомляє про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться бої.

Інформація щодо російського вторгнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник і надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною.

У селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що зелених коридорів більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт.

На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.

Російські військові мають відповісти за те, що накоїли на нашій землі. Вони цілеспрямовано скидали півтонні бомби на будинки з мирним населенням. Раніше ми розповідали про ситуацію в Сумах.