Друзям — хліб та сіль, ворогам — смерть. Втрати російських військових 21 квітня

Українці — гарні господарі, працьовиті аграрії, дружні сусіди, проте ніколи наш народ не був приязним до ворогів. З ними завжди була коротка розмова — на них чекала смерть.
Підтвердження цьому можна прослідкувати у всіх книгах з історії України або побачити, як наші ЗСУ знищують російських окупантів.
Загальні втрати ворога з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:
Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник і надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.
На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною.
У селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що зелених коридорів більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт.
На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.
Російські військові мають відповісти за те, що накоїли на нашій землі. Вони цілеспрямовано скидали півтонні бомби на будинки з мирним населенням. Раніше ми розповідали про ситуацію в Сумах.