Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 квітня

Українці ще задовго до винайдення Google maps подорожували світом в різних цілях, адже, як то кажуть, язик до Києва доведе. Проте російських окупантів їхній “язык” в Україні зведе хіба що в могилу, і допоможуть їм у цьому наші ЗСУ.

Тож, коли наші військові б’ють ворога, стеж в якому напрямку вони це роблять, щоб бути у безпеці.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 22 квітня 2022 року

Генштаб повідомляє, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів та здійснював спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу Азовсталь.

На Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі. Крім того, за наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій Російською Федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”.

На Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва, противник намагається покращити тактичне положення та наблизитися до міста, успіху не має.

Всі українці з нетерпінням чекають нашої перемоги. Тож військовий експерт Олег Жданов розповів, як може закінчитися битва за схід.