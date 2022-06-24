Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 июня

Ни звука, ни буквы не будет слышно от оккупантов. Это не только заслуга наших ВСУ, но и новые законы о запрете российской музыки и книг.

Однако радоваться еще рано, и наша борьба против захватчиков продолжается. А пока украинские воины работают, чтобы еще и след оккупантов не был виден на наших землях.

Мирному населению в свою очередь следует не терять бдительность и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 июня 2022 года

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Оперативная обстановка в Украине на 24 июня 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариковое.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Хрестишье, Мосьпановое, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки.

Наши воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

Подразделениями ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля Северодонецка. Боевые действия продолжаются.

Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе населённого пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема.

Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового, после чего противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населённого пункта Вершина.

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На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко.

Вблизи населенного пункта Шевченко наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти.

Для обнаружения слабых мест в нашей обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

Противник обстреливал позиции наших войск в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины подавили.

На Южнобужском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка. Нанес авиаудар по позициям наших войск недалеко от Князевки.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие семь реформ Украина должна осуществить до конца года по пути в ЕС.