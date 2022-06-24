Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 червня

Ані звуку, ані букви не буде чутно від окупантів. Це не лише заслуга наших ЗСУ, але й нових законів про заборону російської музики та книг.

Однак радіти ще рано, і наша боротьба проти загарбників триває. А поки українські воїни працюють, щоб ще й сліду окупантів не було видно на наших землях.

Мирному населенню і собі варто не втрачати пильність і дослухатися до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 24 червня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки.

Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

Підрозділами веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема.

Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового, після чого противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів.

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

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На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко.

Поблизу населеного пункту Шевченко наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили — з великими втратами ворог відійшов.

Противник обстрілював позиції наших військ в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя. Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни придушили.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які сім реформ Україна має здійснити до кінця року на шляху до ЄС.

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