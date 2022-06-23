Миколаїв безжально обстрілюють росіяни: що відомо про стан міста зараз

Зранку російські агресори знову вдарили трьома ракетами по Миколаєву з боку Херсонської області. Під обстрілом виробничі площі та спортивна школа. Поранено чоловіка, який косив траву біля заправки, повідомили в оперативному командування Південь.

Також ворог обстріляв сьогодні Баштанку та ще кілька сіл на лінії фронту. Поранені двоє людей. У селищі Березнегувате пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарська техніка, а також згорів фермерський склад.

Вчора, 22 червня, загарбники також випустили по Миколаєву сім ракет, внаслідок чого троє людей поранені, пошкоджені понад десять багатоповерхівок та приватних будинків.

80 рятувальників десять годин гасили пожежу на двох резервуарах із соняшниковою олією. У них влучила крилата ракета Онікс. Вогонь на площі 300 квадратних метрів приборкували 24 пожежні машини та спеціальний потяг.

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За словами пожежників, головна проблема полягає у відсутності нормального водопостачання у міській мережі, сильні руйнування цистерн та висока температура горіння.

Чорний їдкий дим від олії, що горить, накрив півміста. Жителі найближчих будинків через задуху та загрозу розповсюдження вогню поспіхом евакуювались.

Сім протикорабельних снарядів влучили у житлові квартали та інфраструктурний об’єкт. Жодних військових сил у тому районі немає.

Читати на тему Все місто в чорному диму: що відомо про обстріли Миколаєва 22 червня Розповідаємо про наслідки ракетних ударів по Миколаєву 22 червня.

Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук говорить, снаряди влучили у приватне цивільне підприємство.

Цей удар вчергове доводить – РФ намагається штучно загострити продовольчу кризу у світі. Оскільки українська олія постачається у більшість країн світу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляє, що не виключає ймовірності, що окупанти таким чином намагаються залякати людей, адже росіянам не вдалось вийти на адмінмежу Херсонської області.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів чи буде напад Білорусі на Україну та особливості тактики Кремля сьогодні.