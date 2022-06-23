Україна

Миколаїв безжально обстрілюють росіяни: що відомо про стан міста зараз

Олена Горячева 23 Червня 2022, 18:30

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