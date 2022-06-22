Все місто в чорному диму: що відомо про обстріли Миколаєва 22 червня

Миколаїв щодня знаходиться під обстрілами. Сьогодні, 22 червня, російські військові вдарили по місту сімома ракетами. Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegrаm-каналі.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час телемарафону розповів, що внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Також зруйновано два підприємства та пошкоджено декілька будинків.

— Наразі маємо інформацію про те, що постраждали два приватних підприємства, на території яких були паливно-мастильні матеріали.

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Одна школа постраждала — вибиті вікна, пошкоджено дах. І п’ять багатоповерхівок… у них вибиті вхідні двері, вікна, — розповів Сєнкевич. Ще у чотирьох приватних будинках, за словами мера, вибило вікна, двері та зірвало дахи.

Після ракетних ударів місто окутали стовпи чорного диму. Це через те, що на одному з підприємств загорілися паливно-мастильні матеріали.

— Пожежники працюють, але фактично там все повинно догоріти, бо загасити це неможливо, — зазначив міський голова.

Російські військові продовжують обстрілювати українські міста. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу Чугуєва.

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