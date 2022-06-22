Весь город в черном дыму: что известно об обстрелах Николаева 22 июня

Николаев каждый день находится под обстрелами. Сегодня, 22 июня, российские военные ударили по городу семью ракетами. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич во время телемарафона рассказал, что в результате ракетного удара погиб один человек. Также разрушены два предприятия и повреждены несколько домов.

— Сейчас есть информация о том, что пострадали два частных предприятия, на территории которых были горюче-смазочные материалы.

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Одна школа пострадала — выбиты окна, повреждена крыша. И пять многоэтажек… в них выбиты входные двери, окна, — рассказал Сенкевич. Еще в четырех частных домах, по словам мэра, выбило окна, двери и сорвало крыши.

После ракетных ударов город окутали столбы чёрного дыма. Это потому, что на одном из предприятий загорелись горюче-смазочные материалы.

— Пожарные работают, но фактически там все должно догореть, потому что погасить это невозможно, — отметил городской голова.

Российские военные продолжают обстреливать украинские города. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Чугуева.

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