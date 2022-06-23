Николаев безжалостно обстреливают россияне: что известно о состоянии города сейчас

Утром российские агрессоры снова ударили тремя ракетами по Николаеву со стороны Херсонской области. Под обстрелом оказались производственные площади и спортивная школа. Ранен мужчина, который косил траву возле заправки, сообщили в оперативном командовании Юг.

Также враг обстрелял сегодня Баштанку и еще несколько сел на линии фронта. Ранены два человека. В поселке Березнеговатое повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника, а также сгорел фермерский склад.

Вчера, 22 июня, захватчики тоже выпустили по Николаеву семь ракет, в результате чего три человека ранены, повреждены более десяти многоэтажек и частных домов.

80 спасателей десять часов тушили пожар на двух резервуарах с подсолнечным маслом. В них попала крылатая ракета Оникс. Огонь на площади 300 квадратных метров обуздали 24 пожарных машины и специальный поезд.

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По словам пожарных, главная проблема заключается в отсутствии нормального водоснабжения в городской сети, сильных разрушениях цистерн и высокой температуре горения.

Черный едкий дым от горящего масла накрыл полгорода. Жители ближайших домов из-за удушья и угрозы распространения огня наспех эвакуировались.

Семь противокорабельных снарядов попали в жилые кварталы и в инфраструктурный объект. Никаких военных сил в этом районе нет.

Читать по теме Весь город в черном дыму: что известно об обстрелах Николаева 22 июня Рассказываем о последствиях ракетных ударов по Николаеву 22 июня.

Пресофицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук говорит, что снаряды попали в частное гражданское предприятие.

Этот удар в очередной раз доказывает – РФ пытается искусственно обострить продовольственный кризис в мире. Поскольку украинское масло поставляется в большинство стран мира.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявляет, что не исключает вероятности, что оккупанты таким образом пытаются запугать людей, ведь россиянам не удалось выйти на админ границу Херсонской области.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, будет ли нападение Беларуси на Украину и особенности тактики Кремля сегодня.