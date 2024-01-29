Окружить Авдеевку не удалось, штурм через канализацию провалился — какая тактика оккупантов сейчас

Авдеевка остается в центре внимания украинцев, ведь враг не оставляет попыток окружить город.

Офицер 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий и глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказали Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации на Авдеевском направлении.

Авдеевка: попытка неудачного штурма через канализацию

Сергей Цехоцкий говорит, что ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Враг пытается штурмовать, но неудачно. Постоянно ведутся артобстрелы. Наблюдается большое скопление разведывательных дронов.

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Они пытаются изучить наши локации, заграждения, которые мы выставили против них, есть мнения, что они готовятся к более массированному штурму, — говорит офицер.

По его словам, враг может начать использовать технику. Оккупанты делали попытки окружить Авдеевку, но у них не получилось. В последнее время они били Авдеевку “в лоб”, пытаясь даже использовать выходы через так называемый канализационный люк.

Прорыв через так называемую трубу тоже был безуспешным.

Сергей говорит, что с военной точки зрения, рельеф местности не позволит россиянам продвинуться дальше, если они захватят Авдеевку. Но они смогут доставать артиллерией до Покровска и других городов рядом. В Авдеевке не осталось уцелевших зданий, а население осталось около тысячи человек. То есть, города фактически не существует, но россиянам важно само название.

Об эвакуации из Авдеевки

Виталий Барабаш говорит, что только по громаде враг может наносить 60-80 ударов в сутки. Говорит, что прошла новая волна эвакуации, и за прошлую неделю удалось вывезти 50 человек. В городе остается около 1060 человек, эвакуация очень сложная, в первую очередь это связано с дорогой. Она одна, ею происходит эвакуация, завоз гуманитарной помощи и другая логистика. Оккупанты бьют по дороге КАБами, чего раньше они не делали.

— Люди просят их вывезти из очень опасных участков, от них враг может располагаться в 200-300 м, — делится он.

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