Оточити Авдіївку не вдалося, штурм через каналізацію провалився — яка тактика окупантів зараз

Авдіївка залишається у центрі уваги українців, адже ворог не полишає спроб оточити місто.

Офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький та голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповіли Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію на Авдіївському напрямку.

Авдіївка: спроба невдалого штурму через каналізацію

Сергій Цехоцький говорить, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Ворог намагається штурмувати, але невдало. Постійно ведуться артобстріли. Спостерігається велике скупчення розвідувальних дронів.

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Вони намагаються вивчити наші локації, загородження, які ми виставили проти них, є думки, що вони готуються до більшого масованого штурму, — говорить офіцер.

За його словами, ворог може почати використовувати техніку. Окупанти робили спроби оточити Авдіївку, але в них не вийшло. Останнім часом вони били Авдіївку “в лоб”, намагаючись навіть використовувати виходи через так званий каналізаційний люк.

Прорив через так звану трубу теж успіху не мав.

Сергій говорить, що з військової точки зору, рельєф місцевості не дасть змогу росіянам просунутися далі, якщо вони захоплять Авдіївку. Але вони зможуть діставати артилерією до Покровська та інших міст поруч. В Авдіївці не залишилося вцілілих будівель, а населення залишилося близько тисячі осіб.

Міста фактично не існує, але росіянам важлива сама назва.

Про евакуацію з Авдіївки

Віталій Барабаш говорить, що суто по громаді ворог може завдавати 60-80 ударів за добу. Говорить, що відбулася нова хвиля евакуації, і за минулий тиждень вдалося вивезти 50 осіб. У місті залишається близько 1060 осіб, евакуація дуже складна, насамперед це пов’язано з дорогою. Вона одна, нею відбувається евакуація, завіз гуманітарної допомоги та інша логістика. Окупанти б’ють по дорозі КАБами, чого раніше вони не робили.

— Люди просять їх вивезти з дуже небезпечних ділянок, від них ворог може розташовуватися за 200-300 м, — ділиться він.

Щоб бути в курсі ситуації на фронті на різних напрямках, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій онлайн.

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