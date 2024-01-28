Розповіді

46 днів тримав позицію у ворожому тилу без їжі та води: історія військовослужбовця Тихона

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Січня 2024, 18:00
Володимир Гудім

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