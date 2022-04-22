Украина

Даже в детских игрушках и микроволновках! Какие сюрпризы от оккупантов находят жители Горенки

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 22 апреля 2022, 15:30
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