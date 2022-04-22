Даже в детских игрушках и микроволновках! Какие сюрпризы от оккупантов находят жители Горенки

В селе Горенка, что под Киевом, не осталось ни единого целого дома. По данным ООН, это наиболее разрушенное оккупантами село в Киевской области.

На Горенку враг сбрасывал авиабомбы и накрывал его Градами. Когда оккупанты уходили — заминировали все, даже кладбище. Теперь в селе активно работают взрывотехники, прочесывают каждый метр.

Ловушки оккупанты частенько оставляют в домах, в которые врывались и в которых жили во время оккупации, на огородах, во дворах, в цветниках и собачьих будках.

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Взрывчатку находили даже в детских игрушках, микроволновках и стиральных машинах.

Как разрываются такие сюрпризы от оккупантов — смотри в видео.