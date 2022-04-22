Навіть у дитячих іграшках та мікрохвильовках! Які сюрпризи від окупантів знаходять жителі Горенки

У селі Горенка, що під Києвом, не залишилось жодного неушкодженого будинку. За даними ООН, це найбільш зруйноване село окупантами на Київщині.
На Горенку ворог скидав авіабомби та накривав його Градами. Коли тікав — позаміновував геть усе, навіть цвинтар. Тож тепер у селі активно працюють вибухотехніки, прочісують кожен метр.
Пастки окупанти частенько залишають у будинках, в які вдерлися та в яких жили під час окупації, на городах, подвір’ях, у квітниках та собачих будках.
Вибухівку знаходили навіть у дитячих іграшках, мікрохвильовках та пральних машинах.
Вибухівку знаходили навіть у дитячих іграшках, мікрохвильовках та пральних машинах.
Як розриваються такі сюрпризи від окупантів — дивися у відео.