Донбасс, тебя никто не ставил на колени: обращение Зеленского 05.03.22

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после 10 дней сопротивления российским военным.

Свободный народ, ты сейчас на высоте своего духа, на максимуме возможностей.

– Миллионы людей, ставшие одним целым, сверхдержавой духа. Мы все выдержали удар. Мы все вместе отстроим наше государство.

Глава государства заверил, что это не просто слова или вера. Это безусловная реальность, которая подпитывается энергией наших людей, нашего сопротивления, нашего протеста. И добавил, что вдохновлен обычными украинцами в Херсоне, Мелитополе, Конотопе, которые ежедневно выгоняют оккупантов из своих городов.

Это особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован.

Президент убежден, что эта оккупация временная и искусственная. Потому что украинцы сопротивляются: стоят безоружные против оккупанта, голыми руками останавливают танк. Именно поэтому оккупация временная.

Площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина, – заявил президент.

Он также подчеркнул, что мы не отдадим Украину ни одному врагу. А жителей оккупированных российскими военными городов призвал переходить в наступление, выходить на улицы, сражаться.

— Каждый метр украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всего нашего государства. Это шанс на жизнь, – говорит президент.

Россия же пытается создать новые “ЛНР”, “ДНР”, в которых никто не будет считаться с правами человека и его базовыми потребностями.

Далее глава государства обратился к Донбассу. Приводим текст обращения далее:

Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано.

Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли раньше. А что сейчас?

Донбасс, сейчас самое время!

Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированной территории.Ко всем, кто нас слышит; кому не стёрли память пропагандой; кому не закрыли глаза страхом; кому не изуродовали душу цинизмом.

Боритесь за свои права, за свою свободу вместе с Херсоном, вместе с Бердянском, вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего.

Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит, якобы будет нападать, якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день.Это их работа – врать каждый день.Но это не должно быть вашей судьбой.

Просто сравните – Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны.

Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков, на Чернигов! На 500-килограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев.

На Бородянку. На разбитые школы, взорванные детские садики, разбитый харьковский Успенский собор – на то, что сделала Россия. Она же сделала это на ваших глазах.

Защищайтесь! Иначе она заберёт и ваши жизни. Ваши дома.

Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома.

И все на Донбассе для нас всегда были и будут нашими людьми. Нашими гражданами.

Напомним, Украина уже идентифицировала 550 убитых и плененных россиян. Просмотреть полный список можно по ссылке.