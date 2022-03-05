Україна

Донбас, тебе ніхто не ставив на коліна: звернення Зеленського 05.03.22

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 05 Березня 2022, 22:25

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