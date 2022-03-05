Донбас, тебе ніхто не ставив на коліна: звернення Зеленського 05.03.22

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після 10 днів опору російській навалі.

Вільний народе, ти зараз на висоті свого духу, на максимумі можливостей.

Мільйони людей, які стали одним цілим, наддержавою духу. Ми всі разом витримали удар. Ми всі разом відбудуємо нашу державу.

Глава держави запевнив, що це не просто слова чи віра. Це безумовна реальність, яка підживлюється енергією наших людей, нашого спротиву, нашого протесту. І додав, що надихається звичайними українцями в Херсоні, Мелітополі, Конотопі, які щоденно виганяють окупантів зі своїх міст.

Це особливий героїзм — протестувати, коли твоє місто окуповане.

Президент переконаний, що ця окупація тимчасова і штучна. Бо українці чинять спротив: стоять беззбройні проти окупанта, голими руками зупиняють танк. Саме тому окупація тимчасова.

Площа Свободи у Херсоні — це вся Україна, – заявив президент.

Він також наголосив, що ми не віддамо Україну жодному ворогу. А мешканців окупованих російськими військовими міст закликав переходити в наступ, виходити на вулиці, боротися.

— Кожен метр української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї нашої держави. Це шанс на життя, – каже президент.

Росія ж намагається створити нові “ЛНР”, “ДНР”, де ніхто не рахуватиметься з правами людини та її базовими потребами.

Далі глава держави звернувся до Донбасу. Наводимо текст звернення далі:

Донбас! Згадай, як про тебе говорили: Донбас ніхто не ставив на коліна. Ці слова в Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторювали…раніше. А що зараз?

Донбасе, зараз саме час!

Ми звертаємося до всіх людей на тимчасово окупованій території. До всіх, хто нас чує; кому не стерли пам’ять пропагандою; кому не заплющили очі страхом; кому не знівечили душу цинізмом.

Боріться за свої права, за свою свободу разом із Херсоном, з Бердянськом, разом із Києвом та всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього.

Я знаю, багато хто з вас повірив, що Україна вас нібито ненавидить, нібито нападатиме, нібито знищуватиме. Брехуни на російському телебаченні говорять про це щодня. Це їхня робота — брехати щодня. Але це не має бути вашою долею.

Просто порівняйте Донецьк після 8 років війни й Харків після 8 днів війни.

Вам говорили, що ми знищуємо міста. Подивіться на Харків, на Чернігів! На 500-кілограмові бомби, які скидали на будинки українців.

На Бородянку. На розбиті школи, підірвані дитячі садки, розбитий харківський Успенський собор — те, що зробила Росія. Вона зробила це на ваших очах!

Захищайтесь! Інакше вона забере ваші життя, ваші будинки.

Україна в своїх не стріляє. Ми не підриваємо житлові будинки.

І всі на Донеччині для нас завжди були й будуть нашими людьми, нашими громадянами.

Нагадаємо, Україна вже ідентифікувала 550 вбитих та полонених росіян. Подивитися список можна за посиланням.