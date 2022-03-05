Нам казали, якщо хтось спробує піти — свої ж розстріляють: одкровення полонених з РФ

Російські військовополонені розповіли, чому бояться виступати проти командування та складати зброю.

Російський окупант повідав випадок, коли під час колони військовослужбовець спробував вийти з машини й піти в бік кордону з РФ.

Тоді командир роти застосував до нього фізичну силу, закинув його в машину та змусив їхати далі.

Нам казали, що якщо хтось спробує піти, то свої ж розстріляють. Всіх росіян прошу зробити все можливе, щоби ця війна припинилася. Ця війна не потрібна ні Україні, ні Росії.

Нагадаємо, Міністерство оборони України відкрило гарячу телефонну лінію для родичів загиблих та взятих у полон російських окупантів. Лінія називається Повернися живим з України!