Нам говорили, если кто попытается уйти — свои же расстреляют: откровения пленных из РФ

Российские военнопленные рассказали, почему боятся выступать против командования и складывать оружие.

Российский оккупант рассказал случай, когда во время езды колонны военнослужащий попытался выйти из машины и уйти в сторону границы с РФ.

Тогда командир роты применил к нему физическую силу, забросил его в машину и заставил ехать дальше.

Нам говорили, что если кто попытается уйти, то свои же расстреляют. Всех россиян прошу сделать все возможное, чтобы эта война прекратилась. Эта война не нужна ни Украине, ни России.

Напомним, Министерство обороны Украины открыло горячую телефонную линию для родственников погибших и взятых в плен российских оккупантов. Линия называется Вернись живым из Украины!