Херсон не здався! Війська РФ продовжують нищити мирних, але ми відбиваємося

Війська загарбника продовжують ціленаправлено знищувати мирних українців. Проте Збройні Сили України тримають рубежі на всіх напрямках та чинять опір російським окупантам.

Мирні жителі теж не дають окупантам захопити міста. Однак обстріли тривають.

На у Миколаївській області агресори йшли через село і намагалися відібрати шкільний автобус. Через що увірвались до школи та вбили директора.

Це вкотре доводить моральну ницість ворога, що готовий звірськими методами воювати з мирними жителями. Збройних Сил України агресори вже давно бояться, а свої варварські плани загарбникам вкотре не вдається реалізувати.

У Херсоні окупанти теж намагались сфабрикувати картинку для власної пропаганди й завезли нібито гуманітарну допомогу. Однак попри скруту жителі Херсона задали вірний напрям загарбникам, куди відправився раніше і їх військовий корабель.

Для того, щоб підійняти свій бойовий дух, читай скільки ворожих сил знищили ЗСУ на ранок 5 лютого. І пам’ятай, що разом — ми сила! У єдності перемога!