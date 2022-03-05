Херсон не сдался! Войска РФ продолжают уничтожать, но мы сражаемся

Войска захватчика продолжают целенаправленно уничтожать мирные места. Однако Вооруженные Силы Украины держат рубежи по всем направлениям и сопротивляются российским оккупантам.

Мирные жители тоже не дают оккупантам захватить города. Однако обстрелы продолжаются.

В Николаевской области агрессоры шли через село и пытались отобрать школьный автобус. Ворвались в школу и убили директора.

Это еще раз доказывает нравственную низость врага, готового зверскими методами воевать с мирными жителями.

Вооруженных Сил Украины агрессоры уже давно боятся, а свои варварские планы захватчикам еще раз не удается реализовать.

В Херсоне оккупанты тоже пытались сфабриковать картинку для собственной пропаганды и ввезли якобы гуманитарную помощь. Однако, несмотря на затруднение, жители Херсона задали верное направление захватчикам, куда отправился раньше и их военный корабль.

Для того чтобы поднять свой боевой дух, читай сколько вражеских сил уничтожили ВСУ к утру 5 марта. И помни, что вместе – мы сила! В единстве победа!